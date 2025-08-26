26 august – Ziua Internațională a Câinilor: Sărbătoare pentru cei mai buni prieteni ai noștri / Ce reprezintă această zi

În fiecare an, pe 26 august, iubitorii de animale din întreaga lume celebrează Ziua Internațională a Câinilor – o zi specială dedicată celor mai loiali și afectuoși prieteni ai omului.

Nu este doar o sărbătoare simbolică, ci și un prilej de a atrage atenția asupra bunăstării câinilor, a adopțiilor și a respectului pe care îl merităm să îl oferim acestor animale minunate.

Cum a apărut Ziua Internațională a Câinilor

Această zi a fost instituită în 2004, la inițiativa activistei pentru drepturile animalelor Colleen Paige, cunoscută și pentru promovarea altor zile dedicate animalelor. Data de 26 august nu este aleasă întâmplător: este ziua în care Colleen a adoptat primul său cățel, la vârsta de 10 ani.

Cum se sărbătorește

Ziua Internațională a Câinilor este marcată printr-o mulțime de evenimente dedicate:

Adopții și campanii de sterilizare , organizate de asociații și adăposturi.

Concursuri și parade canine , unde patrupedele își etalează frumusețea și talentul.

Activități speciale pentru câini , de la plimbări lungi până la răsfăț cu gustări sănătoase.

Este și o zi în care mulți stăpâni aleg să petreacă mai mult timp cu prietenii lor necuvântători, fie acasă, fie în aer liber.

De ce sunt câinii atât de speciali

Câinii nu sunt doar animale de companie, ci adevărați membri ai familiei. Sunt recunoscuți pentru:

Loialitate și afecțiune necondiționată.

Abilități uimitoare – câini ghizi, de terapie, de salvare sau polițiști.

Intuiție și inteligență – mulți știu să citească emoțiile stăpânilor și să le ofere alinare.

În plus, studiile arată că viața alături de un câine aduce beneficii reale pentru sănătate: scade nivelul de stres, stimulează activitatea fizică și crește starea de bine.

Cum poți marca această zi

Dacă iubești câinii, iată câteva idei simple pentru a sărbători:

Oferă un moment de răsfăț câinelui tău.

Implică-te ca voluntar într-un adăpost.

Fă o donație pentru animalele fără stăpân.

Povestește pe rețelele sociale despre bucuria pe care ți-o aduce prietenul tău patruped.

