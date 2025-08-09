Adevărul trist despre impactul animalului tău de companie asupra planetei. De ce prietenii noștri necuvântători contribuie la criza climatică

Câinii sunt tovarăși devotați și membri ai familiei, dar mulți stăpâni nu realizează că patrupedeșe au un impact extins și multiplu asupra mediului înconjurător. Un studiu recent realizat în Australia atrage atenția asupra efectelor pe care animalele de companie le au asupra ecosistemelor naturale, influențând fauna sălbatică, poluând râurile și contribuind la emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit The Guardian.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Impactul animalelor de companie asupra planetei

În timp ce impactul pisicilor domestice asupra mediului este relativ bine documentat, efectele câinilor au fost, până nu demult, mult mai puțin studiate și recunoscute. Studiul publicat în revista Pacific Conservation Biology pune în lumină consecințele prezenței câinilor asupra faunei, în special asupra păsărilor de țărm, care sunt adesea atacate sau alungate din habitatul lor natural.

În Australia, de exemplu, atacurile câinilor asupra pinguinilor mici din Tasmania afectează coloniile acestor păsări. Într-un studiu realizat la Grădina Zoologică din Australia, câinii au fost al doilea cel mai frecvent motiv pentru care animalele sălbatice erau duse la spital, după accidentele rutiere.

Modificări comportamentale în fauna sălbatică cauzate de câini

Pe lângă atacurile directe, câinii influențează și comportamentul animalelor sălbatice. Cercetările efectuate în SUA au arătat că cerbii, vulpile și râșii evită zonele în care câinii sunt prezenți, perturbând echilibrul natural al ecosistemelor. Acest fenomen modifică lanțurile trofice și scade biodiversitatea.

Mai mult, produsele utilizate pentru protecția câinilor, precum insecticidele anti-purici și căpușe, ajung în mare și cauzează moartea nevertebratelor acvatice, afectând indirect și alte specii.

Poluarea chimică și ecologică generată de câini

Fecalele câinilor nu sunt doar o problemă estetică, ci au efecte chimice asupra solului, modificând compoziția chimică și influențând negativ creșterea plantelor. Mirosurile și substanțele din excremente perturbă alte organisme și chiar afectează calitatea apei în apropierea zonelor populate cu animale.

Amprenta de carbon a industriei pentru animale de companie

Un alt aspect important este amprenta de carbon a câinilor, în special cea provenită din hrana lor. Un studiu din 2020 a arătat că industria alimentară uscată pentru animale de companie are o amprentă ecologică echivalentă cu de două ori suprafața Regatului Unit. Emisiile de gaze cu efect de seră generate sunt comparabile cu cele ale unei țări mari.

Profesorul Bill Bateman, autorul principal al cercetării, accentuează că scopul cercetării nu este să condamne prezența câinilor, ci să crească conștientizarea impactului lor asupra mediului. Relația dintre oameni și câini datează de milenii și aduce numeroase beneficii, inclusiv sprijin emoțional și fizic pentru stăpâni.

Impactul social și emoțional al câinilor asupra oamenilor

Pe lângă efectele asupra naturii, câinii influențează major viețile oamenilor. Angelika von Sanden, terapeută specializată în traume, afirmă că mulți stăpâni găsesc în compania câinilor un motiv vital să iasă din casă și să interacționeze cu lumea.

Una dintre concluziile studiului este că un procent mare din impactul negativ asupra mediului poate fi atenuat prin comportamentul responsabil al proprietarilor de câini. Respectarea regulilor privind folosirea lesei, evitarea zonelor sensibile și colectarea excrementelor sunt pași cheie.

Hrana sustenabilă și alte măsuri ecologice pentru câini

Pentru a reduce amprenta ecologică a câinilor, o opțiune promițătoare este hrana sustenabilă, care, deși mai costisitoare, contribuie la diminuarea emisiilor de carbon generate de industria alimentară pentru animale. În plus, colectarea atentă a excrementelor este esențială în protejarea mediului.