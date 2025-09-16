Animale care salvează planeta: Cum câinii, pisicile și aricii ne învață despre schimbările climatice

Descoperă cum animalele de companie și poveștile despre natură pot fi folosite pentru a educa publicul despre schimbările climatice și protecția mediului. De la câini și pisici, până la arici eco, tot mai mulți specialiști găsesc metode creative pentru a învăța oamenii să trăiască sustenabil.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Aricii eco: Povestea care învață copiii despre climă

O carte ilustrată pentru copii cu arici eco devine un instrument de educație ecologică. Publicată de Societatea Meteorologică Croată, povestea îi învață pe cei mici despre adaptarea la schimbările climatice și importanța caselor sustenabile, notează Euronews.

În poveste, puii de arici din familia Ježić vizitează o casă eco și se întorc inspirați să convingă părinții să construiască o locuință verde, cu:

Panouri solare

Pereți foarte bine izolați

Acoperiș verde

Sisteme de reciclare a apei și deșeurilor

Testată cu copii reali, cartea folosește animale și ilustrații alese chiar de micii cititori, ceea ce o face și mai atractivă și interactivă.

Pisici și câini: Ambasadori ai sănătății și protecției mediului

În Slovenia, o pisică timidă la soare, pe nume Tom, este protagonista unei serii de desene animate care explică efectele radiațiilor UV și cum ne putem proteja pielea. Tom învață că umbra scurtă înseamnă că e timpul să căutăm umbra și poartă o pălărie protectoare în excursii.

În plus, prezentatoarea TV Stanislava Tsalova folosește animalele și interacțiunile lor cu publicul pentru a explica probleme complexe de climă și vreme, de la efectele caniculei asupra oamenilor și animalelor până la protecția labei câinilor pe asfaltul încins.

Reviste și publicații locale: Inspirate de lifestyle, dar pentru climă

În Italia, revista „Signali Dal Clima” folosește un stil similar revistelor de lifestyle și turism pentru a comunica despre schimbările climatice. Cu fotografii spectaculoase și layout atractiv, publicația explică cum încălzirea globală afectează fauna și oamenii din regiunea Friuli Venezia Giulia.

Articolele includ:

Rețete de sezon și sustenabile

Explicații despre anxietatea climatică

Analize despre impactul schimbărilor de temperatură asupra faunei locale

Astfel, mesajul devine accesibil și atrăgător pentru toate categoriile de public.

Mesajul principal: Adaptare și incluziune în educația ecologică

Profesioniștii în comunicare climatică subliniază necesitatea de a:

Diversifica mesajele despre climă

Accentua adaptarea la schimbările climatice

Crea conținut incluziv pentru oameni și animalele lor de companie

Animalele de companie – pisici, câini și arici – devin astfel ambasadori ai educației ecologice, făcând informațiile despre climă accesibile și distractive.

Citește și:

Cât durează gestația la câini: Simptome, perioada sarcinii și nașterea / Tot ce trebuie să știe stăpânii

Proprietarii de animale au devenit mai atenți la cheltuielile pentru jucării