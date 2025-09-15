Proprietarii de animale au devenit mai atenți la cheltuielile pentru jucării

Proprietarii de animale par să fie mai atenți la bugetul alocat jucăriilor pentru câini și pisici în 2025, comparativ cu anul precedent, arată un sondaj PetsInternațional.

Cercetarea a inclus aproape 2.000 de respondenți din Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Canada, Brazilia și Mexic. Majoritatea participanților la sondaj sunt stăpâni de pisici (67%) și câini (58%), restul având animale de companie precum pești, iepuri sau rozătoare.

Datele arată că peste 41% dintre proprietari au cheltuit sub 25 de dolari (aprox. 21 euro) pe jucării în primele luni din 2025, iar 31% au investit între 25 și 49 de dolari. Doar 10% au alocat peste 100 de dolari, acesta fiind un procent mai mic decât în 2024. Magazinele specializate rămân canalul preferat de achiziție (69%), urmate de retailerii online (62%) și de discounteri (45%).

În privința frecvenței achiziționării produselor, peste un sfert dintre respondenți au cumpărat jucării de cel puțin șase ori anul trecut, însă tendința actuală arată o reducere a ritmului. Pentru următoarele 12 luni, 19% dintre respondenți au declarat că vor cheltui mai puțin, 71% își mențin bugetul, iar doar 10% plănuiesc să investească mai mult. Generația Z și proprietarii brazilieni sunt cei mai dispuși să crească frecvența achizițiilor.

Factorii de decizie: siguranța și durabilitatea

Sondajul confirmă că siguranța (71%), durabilitatea (70%) și prețul (67%) sunt criteriile esențiale în alegerea jucăriilor. Doar 6% dintre proprietari țin cont de brand, iar loialitatea față de mărci este scăzută, adică o treime dintre respondenți spun că nu au nicio preferință în această privință. În schimb, recenziile online influențează 57% dintre achiziții, acestea fiind urmate de recomandările prietenilor și de designul ambalajului.

Pentru majoritatea stăpânilor de animale (88%), jucăriile reprezintă o modalitate de a combate plictiseala. De altfel, ele aduc beneficii pentru sănătatea animalelor: exercițiu fizic (76%), stimulare mentală (70%) și reducerea anxietății de separare (45%). Totuși, peste jumătate dintre respondenți au semnalat probleme de siguranță, cele mai frecvente fiind riscul de ingerare a pieselor sau de sufocare.

Datele arată că 2025 marchează o orientare mai prudentă a pieței de jucării pentru animale. Cu alte cuvinte, proprietarii aleg produse mai sigure și durabile, reduc frecvența achizițiilor și își ajustează cheltuielile, semn că prudența cântărește mai mult decât loialitatea față de branduri.

