STUDIU | Hrana umedă pentru animale de companie produce de șapte ori mai multe emisii de carbon decât hrana uscată

Pe măsură ce numărul animalelor de companie crește la nivel mondial, oamenii de știință avertizează asupra impactului ecologic al alimentației acestora. Un studiu realizat de Márcio Brunetto de la Universitatea Sao Paulo (Brazilia) susține că hrana umedă pentru câini și pisici generează de șapte ori mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât hrana uscată, raportat la calorii.

Emisiile de gaze cu efect de seră: hrana umedă vs. hrana uscată pentru animale

Conform studiului, producția hranei umede, fie în conserve, fie în pungi, produce cu 690% mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât fabricarea de crochete uscate. Motivele principale sunt conținutul ridicat de proteine animale, care necesită mai multe resurse pentru creștere, procesare și transport.

Pentru un câine de 10 kilograme care consumă hrană umedă, amprenta anuală de carbon este aproximativ egală cu cea a unui om în ceea ce privește consumul de alimente. Brunetto subliniază că, deși studiul a fost realizat în Brazilia, rezultatele sunt relevante și pentru alte țări cu populații mari de animale de companie, potrivit New Scientist.

Creșterea populației de animale de companie și impactul ecologic

Numărul de animale de companie crește rapid la nivel global. Doar în SUA, China și Brazilia există peste 133 de milioane de pisici și 156 de milioane de câini. Având în vedere că producția de alimente contribuie cu aproximativ 26% la emisiile globale de carbon, cercetătorii au analizat modul în care hrana pentru animale afectează mediul.

Studiul a inclus aproape 940 de tipuri de hrană comercială și de casă, cu ingrediente analizate individual pentru a evalua impactul asupra emisiilor de CO2, apei, emisiilor de sulf și fosfați.

Analiza ingredientelor

Cercetătorii au analizat 212 ingrediente utilizate în produsele pentru câini și pisici. Aceștia au folosit baze de date existente pentru a calcula efectele asupra mediului pentru fiecare ingredient și au raportat impactul la 1.000 de kilocalorii.

Așa au putut afla că hrana umedă produce până la șapte ori mai multe emisii de CO₂ față de cea uscată! Pentru un câine de talie medie înseamnă aproximativ 6,5 t CO₂ anual versus 0,8 t pentru aceleași calorii.

Hrana preparată acasă, un compromis între hrana uscată și cea umedă

Specialiștii au inclus în studiu și hrana preparată în casă, bazată pe rețete online sau amestecuri comerciale de ingrediente pentru consum uman. Impactul acesteia asupra mediului a fost intermediar, între hrana uscată și cea umedă, sugerând că alternativele de tip „homemade” pot reduce amprenta ecologică, dar nu la fel de mult ca hrana uscată.

Totuși, Peter Alexander de la Universitatea din Edinburgh consideră că datele prezentate sunt exagerate. El susține că multe ingrediente folosite sunt subproduse, precum sângele sau organele, care au un impact ecologic mai redus decât carnea pentru consum uman.

Soluții pentru reducerea amprentei de carbon

Unul dintre pașii recomandați este înlocuirea proteinei animale tradiționale cu surse alternative, cum ar fi viermii de făină sau alte surse sustenabile: „Trebuie să găsim strategii inovatoare pentru hrana animalelor, altfel riscul este ca animalele de companie și oamenii să concureze pentru aceleași resurse alimentare”, avertizează Brunetto.