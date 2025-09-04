Animalele sunt mai mult decât prieteni de joacă pentru copii. Rolul cheie al câinilor și pisicilor în formarea unui sistem imunitar puternic în primii ai de viață

Primii ani de viață ai copiilor sunt decisivi pentru formarea unui sistem imunitar puternic. Specialiștii susțin că în această perioadă, organismul celor mici intră în contact cu o varietate de bacterii bune care construiesc așa-numitul microbiom. Acesta reprezintă totalitatea bacteriilor benefice care ajută corpul să lupte împotriva bolilor și să reducă riscul de alergii.

Animalele de companie și rolul lor în dezvoltarea sistemului imunitar al copiilor

În special în primii trei ani de viață, mediul familial joacă un rol uriaș. Dacă în casă există un animal de companie, copilul are mai multe șanse să își dezvolte un microbiom divers și sănătos.

Câinele, partener de joacă și protector al sănătății

Prezența unui câine în casă are beneficii care depășesc partea afectivă. Contactul cu un animal expune copilul la bacterii sănătoase care stimulează formarea unui sistem imunitar puternic. Aceste bacterii reduc permeabilitatea mucoasei intestinale și, implicit, scad riscul apariției alergiilor alimentare, frecvente în primii ani de viață.

„Bacteriile sănătoase vehiculate de câine de exemplu modifică acest microbiom și reduc riscul de apariție al altor alergii – alergiile alimentare frecvente în primii ani de viață tocmai pentru că mucoasa intestinului e destul de permeabilă în primii ani și determină reacții alergice apropo de alergii alimetare din primii ani de viață”, a precizat Brânduşa Petruțescu, medic primar imunolog, pentru Știrile Pro TV.

După vârsta de cinci ani, mucoasa digestivă devine mai rezistentă, iar probabilitatea alergiilor alimentare scade. Însă impactul pozitiv al contactului cu un câine în primii ani rămâne esențial pentru sănătatea copilului pe termen lung.

Pisica ajută la reglarea sistemului imunitar

Dacă rolul câinelui este de diversitate bacteriană, pisica are impact asupra mecanismelor imune. Expunerea copilului, mai ales în primul an de viață, la doze mici de alergeni proveniți din părul pisicii, acționează ca o desensibilizare naturală. Astfel, riscul de alergii la părul de pisică scade considerabil.

„Sunt studii care arată ca acei copii care cresc în casă cu o pisică în primul an de viață mai ales atunci e cel mai important, dezvoltă mai rapid alergii, tocmai prin expunerea asta la doze mici de păr, alergen care induce o toleranță. Face un fel de desensibilizare la păr de pisică. Avem alergici la păr de pisică, care nu au avut pisică niciodată în viață. Clar, pisica are un rol imunomodulator”, a explicat dr. Brânduşa Petruțescu.

Particulele rezultate de la pisici fac așa numita imunoreglare, adică produc componente importante ale sistemului imunitar numite cytokine, care mențin echilibrul între reacțiile pro-inflamatorii și cele anti-inflamatorii. Astfel, copilul are un sistem imunitar sănătos și rezistent.

„Unele cu efect pro-inflamator, altele cu efect anti-inflamator. Dacă sunt echilibrate, e bine, omul e sănătos”, a declarat prof. dr. Veronica Lazăr, Facultatea de Biologie.

Beneficii emoționale și sociale

Dincolo de avantajele medicale, animalele de companie îi ajută pe copii să fie mai empatici, mai responsabili și mai sociabili. O relație strânsă cu un câine sau cu o pisică îi oferă copilului confort emoțional, sentimentul de siguranță și prietenie necondiționată.

Adopția are beneficii multiple

Cei care doresc să ofere copilului un mediu sănătos și afectuos pot adopta un animal de companie. La Autoritatea pentru supravegherea și protecția animalelor sunt disponibili cățeluși de toate vârstele, sănătoși și îngrijiți, salvați de pe stradă și pregătiți să își găsească o familie.

Adoptând un câine sau o pisică, părinții oferă nu doar o șansă la viață unui animal abandonat, ci și un sprijin real pentru sănătatea și echilibrul emoțional al copilului.

Atât câinii, cât și pisicile joacă un rol cheie în primii ani de viață ai copilului. Patrupedele contribuie la diversificarea microbiomului și reduc riscul de alergii, dar și reglează răspunsurile imune prin expunerea treptată la alergeni. Împreună, aceste animale de companie construiesc nu doar un sistem imunitar puternic, ci și o copilărie mai fericită.