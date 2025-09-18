Asociația Miw Miw: Povestea tânărului care a transformat dragostea pentru pisici într-o misiune de salvare (FOTO)

Povestea asociației Miw Miw a început cu Radu Nastasi, un absolvent al facultății de Arte Vizuale din Marea Britanie, întors pe meleaguri natale. Fotografiile de tip „urban wildlife” l-au făcut să descopere pisici abandonate pe străzi, într-un număr mare. După ce a început să preia câteva pisici și mai apoi să le găsească o casă permanentă, a decis că este momentul să înființeze un ONG dedicat lor. Alături de o prietenă apropiată, visul s-a împlinit.

Asociația Miw Miw, în slujba pisicilor

Pets&Cats: De unde a pornit povestea asociației?



Radu: M-am întors din UK după ce am absolvit arte vizuale și am început să documentez prin fotografie si video zonele tip ‘wildlife urban’. Am descoperit din ce în ce mai multe colonii de pisici, automat și abandon, Doar prin faptul că fotografiam pisici și că le hrăneam, începuse deja circ autentic cu unii vecini (aruncat cu sticle și obiecte când hrăneam pisici).

Odată cu timpul și cu creșterea numărului de pisici salvate, Radu a decis să deschidă ONG-ul împreună cu Olivia, o prietenă bună și Ileana, independent rescuer.

Pets&Cats: Cum i-ați ales numele asociației?

Radu: Miw Miw este prima pisică adoptată de mine, când m-am întors în țară – o pisică a cartierului care mă saluta când auzea mașina mea. De altfel dormea pe ghenă și mă aștepta dimineața, precum și alte pisici din cartier. ‘Miw’ îi spunea pisicii în Egiptul antic pisicilor, deci este un mod de a accentua veneratul, dar contemporan.

Pets&Cats: Care sunt provocările când vine vorba de susținerea ONG-ului? Ai avut momente când ai vrut să renunți?



Radu: Provocările sunt doar oamenii, inclusiv alți salvatori din domeniu care te critică pentru orice decizie ai lua. Este un domeniu greu. Uneori aș renunța doar când mă gândesc că nu putem ajuta toate animalele și intrăm într-o frenezie de totul sau nimic. Este o trăire dusă la paroxism. De ce unele au șansa de a fi salvate de noi, iar altele nu? Nu este corect nici așa.

Pets&Cats: Povestește-ne un caz care te-a emoționat.

Radu: Una din animalele care ne-a marcat este Tilly, o pisică de 6 luni care suferea de o boală congenitală extrem de rară și complicată – stenoză supramitrală cu remodelare de cardiacă severă. Trebuia să o operam pe cord la Milano în ianuarie 2025, dar a murit cu 3 zile înainte de Crăciun de insuficiență cardiacă – edem pulmonar. Sărbatorile aduc doar dezamăgiri în domeniul medical. Nu ne plac sărbătorile. Tilly merita șansa la operație.

Pets&Cats: De ce crezi că pisicile nu sunt atât de îngrijite în spațiul public precum câinii?

Radu: Depinde unde ne uităm. Îngrijite de cine? Și câinii și pisicile trăiesc sub aceeași umbrelă de rușine pe toată suprafața României. Ce pot spune este că problema și mai mare aș adresa-o cauzei altor specii, cum ar fi animalele de fermă care sunt nevoite să trăiască cu crotaliul de rușine al speciei care este supusă sacrificiului.

Pets&Cats: Care ar fi trei propuneri legislative pentru beneficiile pisicilor comunitare din România?



Radu: Una mare și lată: dreptul la rescue. Orice ființă trebuie să aibă dreptul de a fi salvată. Cele mai multe probleme le avem cu oamenii care nu înțeleg ce facem, ba chiar oameni tineri care cheamă poliția că încercăm să capturăm o pisică pentru a o ajuta. Cele mai multe sabotări au venit din partea vecinilor, iar poliția nu i-a taxat niciodată, în niciun fel, doar animalele au suferit în urma acestor orgolii. Momentan o ajutăm pe o doamnă care este în proces cu segmentul poliției animale din cadrul poliției locale, fiindcă a hrănit animale pe stradă, în București.

Pets&Cats: Dacă ți s-ar oferi alegerea să o iei de la capăt, ai face-o?



Radu: Aș lua-o de la capat, dar nicidecum așa. Poate mult mai mult pe conștientizare, acțiune pe care o încercăm oricum. Anul acesta va apărea “Resqueue”, documentarul produs de asociația noastră despre salvatul pisicilor din România. Sperăm să fie privit ca atare.

