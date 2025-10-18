ASPA, apel către locatarii din Rahova, după explozie: „Anunțați-ne dacă aveți animale rămase în apartamente” (VIDEO)

Explozia care a avut loc vineri într-un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat vieți, a rănit zeci de oameni și a lăsat în urmă un întreg cartier în stare de șoc. Pe lângă suferința umană, există și grija pentru animalele care ar fi putut rămâne prinse în apartamentele afectate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a publicat o actualizare importantă pe pagina sa de Facebook, venind în sprijinul proprietarilor care au animale de companie în clădirea avariată.

ASPA: „Proprietarii de pe scara afectată NU au intrat în apartamente”

Potrivit ASPA, o parte dintre locatarii blocului au avut voie să intre însoțiți de polițiști pentru a-și lua lucruri esențiale și animalele, însă acest lucru nu a fost posibil pentru cei de pe scara cel mai grav afectată de explozie.

„Proprietarii de pe scara afectată NU au intrat în apartamente, deoarece Inspectoratul de Stat în Construcții a restricționat accesul pe scara afectată, fiind un risc mare de prăbușire”, a transmis ASPA.

Reprezentanții instituției au precizat că pompierii au intrat totuși în toate apartamentele de pe acea scară, verificând dacă există animale blocate. „Ieri pompierii au intrat în fiecare apartament de pe scara afectată, au verificat locuințele și nu au fost găsite animale”, se mai arată în postare.

Apel pentru centralizarea cazurilor: „Vă rugăm să ne contactați în privat”

Chiar și așa, ASPA rămâne în alertă și face un apel public către proprietarii care cred că animalele lor ar fi putut rămâne ascunse în locuințe.

„Dacă sunt proprietari care spun că au pisici care s-ar fi putut ascunde la primele verificări, vă rugăm să ne contactați în privat și să ne scrieți numele dvs., numărul apartamentului în care au rămas animale, ce animale aveți și câte, și un număr de telefon de contact”, a anunțat instituția.

După centralizarea acestor informații, ASPA promite că va colabora din nou cu reprezentanții ISU pentru a găsi soluții de reverificare a locuințelor, astfel încât niciun animal să nu fie lăsat în urmă.

Solidaritate și empatie într-un moment greu

De la izbucnirea tragediei, comunitatea din jurul blocului afectat s-a mobilizat rapid pentru a ajuta victimele, iar iubitorii de animale au fost printre primii care au întrebat dacă animalele din zonă sunt în siguranță.

ASPA și ONG-urile partenere rămân disponibile pentru a prelua temporar animalele care au nevoie de adăpost sau îngrijiri medicale.

Într-un moment în care durerea și pierderea sunt greu de cuprins în cuvinte, grija pentru animalele din Rahova devine un simbol al solidarității și al compasiunii care leagă oamenii — și animalele — dincolo de tragedie.

Citește și:

Animalele au conștiință? Ce spun oamenii de știință despre mintea necuvântătoarelor: Cum gândesc și ce greșeli facem când le atribuim trăsături omenești

Tragedia din Rahova, văzută prin ochii unei iubitoare de animale. Alunița Voiculescu, creator digital, mărturie emoționantă despre suferința celor fără glas: „Sper din tot sufletul că oamenii care aveau câini sau pisici, hamsteri, papagali etc. au reuşit să salveze toate sufleţelele”