Atacurile câinilor de la stâne se înmulțesc: Sfaturile salvamontiștilor pentru turiști și recomandări pentru ciobani

Salvamontiștii avertizează asupra creșterii numărului de câini de stână și a riscurilor pe care aceștia le reprezintă pentru turiștii care merg pe munte. În ultima perioadă, mai multe persoane au fost atacate, motiv pentru care salvatorii montani transmit o serie de recomandări și fac apel la proprietarii de stâne, notează news.ro.

„Le recomandăm turiștilor să evite apropierea de stâne și de animalele aflate în jurul acestora. Ocoliți aceste zone la o distanță cât mai mare, chiar dacă asta presupune să deviați puțin de la traseul inițial sau să pierdeți timp suplimentar. De asemenea, le recomandăm să fie extrem de vigilenți în zonele unde există stâne sau turme de animale”, a declarat directorul Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu.

Sfaturi pentru a evita incidentele cu câinii de stână

Salvamontiștii atrag atenția că unii câini pot părea prietenoși, dar comportamentul lor se poate schimba brusc dacă percep un pericol pentru turma pe care o păzesc. Turiștii sunt sfătuiți să nu îi hrănească, să nu îi atingă, să nu facă gesturi bruște, să nu strige și să nu fugă, deoarece orice comportament perceput ca agresiv poate declanșa un atac.

În cazul în care sunt înconjurați de câini, turiștii trebuie să rămână calmi, cu mâinile pe lângă corp, iar dacă sunt atacați, să își protejeze fața și mâinile cu rucsacul sau cu o haină. Cei care au animale de companie sunt sfătuiți să le țină mereu în lesă și la distanță de turmă și de câinii de pază.

Salvamont mai recomandă parcurgerea doar a traseelor marcate, respectarea panourilor de avertizare și raportarea oricărui incident către autorități. În același timp, salvatorii montani fac „un apel ferm” către proprietarii de stâne să își supravegheze câinii, să monteze panouri de avertizare vizibile și să limiteze accesul câinilor agresivi către traseele turistice.

