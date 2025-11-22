Au rămas alge brune în acvariu, chiar dacă ai încercat să scapi de ele? Cum să cureți vasul peștilor în mod eficient (VIDEO)

Petele de culoare brună de pe sticla acvariului apar, de regulă, în vasele noi. Vestea bună este că sunt ușor de curățat și, pe deasupra, unele specii de pești curăță algele. Totodată, este simplu să oprești creșterea algelor dacă știi cauza, precizează The Spruce Pets.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Tipuri de alge brune în acvarii

Algele brune adevărate fac parte din clasa Phaeophyceae, un grup mare de alge multicelulare care includ multe specii vegetale existente în mările reci.

De asemenea, algele aurii din clasa Chrysophyceae formează un grup de alge brune-gălbui care se găsesc în apele dulci. Sunt organisme unicelulare care, de regulă, nu se găsesc în acvarii.

Cele mai comune alge din acvariu sunt, însă, cele care apar brune, mai ales sub lumină artificială. Se mai numesc și algele de silice, adică diatomeele. Despre acestea vom vorbi mai pe larg în cele ce urmează.

Ce sunt diatomeele?

Aceste alge de culoare brună fac parte din clasa Bacillariophyceae. Pentru că sunt organisme unicelulare, își pot găsi rapid drumul în acvarii. La fel ca plantele, acestea fac fotosinteză, adică transformă lumina în energie.

Întrucât sunt organisme grele, se scufundă pe fundul vasului sau se lipesc pe marginile acestuia. În acest mod, formează pete de culoare brună, ușor de văzut în acvariu.

Sunt aceste alge periculoase?

În mod normal, diatomeele nu fac rău peștelui dacă sunt ținute sub control. Ba chiar unele specii se hrănesc cu ele, deci te vor ajuta să păstrezi vasul curat.

Spre deosebire de algele verzi care formează un strat vâscos, cele brune apar în mod aleatoriu, oriunde pe interiorul suprafeței vasului. Astfel, petele nu vor da un aspect plăcut acvariului.

Cauze ale apariției diatomeelor

Acvariile ținute în spații întunecate au mai multe șanse de a avea alge brune, pentru că plantele și algele verzi se dezvoltă mai bine în lumină. Astfel, în absența luminii, algele brune nu vor avea un competitor.

În plus, prezența acestor alge este un semn care indică probleme în compoziția chimică a apei. După ce ai luminat vasul în mod corespunzător, îmbunătățirea calității apei trebuie să fie următorul pas. Pentru acest lucru, trebuie să te uiți la cauze: silice sau nitrați în exces în compoziția apei sau nutrienți (hrană pentru pești) din abundență.

Silicele se poate aduna din apa de la robinet, care este bogată în acid silicic. Poate proveni și din pietrișul de pe fundul vasului, caz în care va trebui să-l schimbi. Dacă apa este problema, atunci îți recomandăm să instalezi un filtru.

Cauza poate fi reprezentată și de nitrații care provin din hrana neconsumată de pești. Astfel, este bine să schimbi apa mai des, pentru a evita acumularea de resturi în acvariu.

Înlăturarea algelor în vas

Tot ce trebuie să faci este să speli vasul și să-i cureți pereții cu o simplă cârpă. Nu este nevoie de perie, întrucât aceste alge sunt înlăturate cu ușurință. Tot atât de ușor poți curăța și decorațiunile din vas, dacă și acestea au fost afectate.

Totodată, poți înlocui pietrișul, dacă și acesta a fost murdărit. Trebuie să cureți și fundul vasului, alături de margini, pentru a te asigura că algele nu vor crește la loc. Dacă ai un acvariu cu apă dulce, atunci ia și un somn cu gură de ventuză, un pește care se hrănește cu alge brune. În acvariile cu apă sărată, multe specii se hrănesc cu diatomee.

Prevenirea apariției algelor brune în acvariu

Curățarea periodică a vasului și schimbarea apei în mod regulat sunt cele mai bune metode de prevenție. De asemenea, asigură-te că vasul are lumină cel puțin opt ore în fiecare zi. Chiar și așa, este posibil să apară alge. Pentru și mai multe sfaturi, urmărește videoul de mai jos: