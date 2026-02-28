Un veterinar emite un avertisment serios cu privire la administrarea de suplimente pisicilor, mai ales dacă acestea nu au cu adevărat nevoie. Acesta susține că felinelor li se poate face mai mult rău decât bine prin administrarea lor.

Avertisment de la veterinar: „Nu mai dați suplimente pisicilor”

Specialistul a atras atenția pe rețelele sociale, pe pagina de Facebook Cabinet Veterinar Sfântul Modest, în mod repetat asupra riscurilor folosirii suplimentelor fără indicație clară, cum ar fi cele ce conțin metionină, deja celebre printre stăpânii de pisici.

„Metionina NU protejează rinichii, nu este vitamină universală și nici nu e bună pentru orice pisică”, explică specialistul care subliniază că, folosită corect, metionina poate ajuta doar în cazurile de cristale de tip struvit, când pH-ul urinar trebuie ajustat.

Administrarea preventivă sau fără recomandarea medicului:

poate deregla pH-ul urinar;

poate favoriza formarea altor tipuri de cristale (oxalat de calciu);

poate agrava afecțiuni renale existente;

poate crea probleme acolo unde nu existau.

Veterinarul susține că organismul pisicilor nu funcționează pe modelul „lasă că nu strică”, mai ales când poate deveni dăunător. În schimb, se recomandă, în scop preventiv, efectuarea de analize anuale de sânge și urină, hidratare corectă și hrană de calitate fără cereale.

