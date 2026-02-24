O pisică nu îți poate spune pur și simplu că este supărată, dar știe cum să își împărtășească sentimentele. Îți cunoști felina mai bine decât oricine, ceea ce înseamnă că ai un bun simț al momentelor în care nu este în apele ei. În ultimul timp, membrul blănos al familiei tale a avut parte de experiențe negative? Este normal să te întrebi dacă pisica ta e tristă.

Semne că pisica ta e tristă

Multe pisici sunt extrovertite și active. Totuși, atunci când observi că pisica ta devine brusc liniștită, ar putea fi un semn de tristețe. Majoritatea proprietarilor nu reușesc să recunoască semnele unei pisici deprimate și triste, iar starea felinelor se agravează, scrie WebMD.

Din păcate, pisica nu îți poate spune pur și simplu că este supărată. Cu toate acestea, ea încă își împărtășește sentimentele, trebuie doar să-i acorzi atenție. Pisicile își manifestă emoțiile diferit, așa că este greu de spus dacă o felină suferă de tristețe.

Pisicile comunică în moduri foarte subtile. Orice schimbare în comportamentul lor poate fi un semn că ceva nu este în regulă fizic sau mental. De fapt, schimbările notabile pot indica faptul că animalul de companie este stresat, prost dispus sau chiar are probleme fizice care îi afectează starea mentală, susțin medicii veterinari.

Pentru a te ajuta să înțelegi mai bine pisicile și să descifrezi modul în care comunică, medicii veterinari dezvăluie șase semne că pisica ta este tristă:

Rutina pisicii s-a schimbat

Uneori, pisicilor pur și simplu le place să își schimbe rutina. Însă, dacă încep să doarmă la ore neobișnuite sau sar peste programul de masă, ar putea fi un semn că pisica se simte deprimată.

Pentru a-ți readuce animalul pe drumul cel bun, medicii veterinari sugerează să îl încurajezi să facă acest lucru prin jocuri scurte, un loc confortabil pentru odihnă, deoarece predictibilitatea îmbunătățește starea de spirit.

Nu se mai îngrijește la fel

În condiții normale, pisicile petrec mult timp îngrijindu-se din motive de igienă. Dacă observi că pisica ta a redus drastic cantitatea de timp pe care o petrece îngrijindu-se sau a încetat să o mai facă, este un indiciu că nu se simte bine.

Doarme mai mult

Obiceiurile de somn ale pisicii tale îți pot spune multe despre sănătatea ei mentală. Mai mult somn poate indica alienare emoțională, plictiseală sau stres, în special după o schimbare, cum ar fi un nou animal de companie, o mutare în casă nouă etc., susțin medicii veterinari. De asemenea, este o modalitate prin care organismul pisicii se recuperează sau își conservă energia atunci când ceva nu e în regulă.

Nu vrea să se joace

Unul dintre semnele comportamentului trist al pisicii este lipsa dorinței de a se juca și de a alerga. Fiecare pisică are niveluri diferite de energie, dar proprietarul știe ce este tipic pentru animalul său.

Pierderea interesului pentru joacă este un semn foarte revelator, deoarece joaca este un indicator al stimulării mentale. Pisicile care nu se mai joacă suferă de anxietate sau plictiseală. Felinele se pot opri din joacă și atunci când există o boală fizică, așa că este important să fii atent la comportamentul lor.

Nu are poftă de mâncare

Un alt semn că pisica este tristă are de-a face cu dieta ei. Evolutiv, pisicile au dezvoltat abilitatea de a ascunde semnele de boală pentru a se proteja în sălbăticie. Felinele domestice au păstrat această trăsătură și sunt foarte bune în a-și ascunde boala. Adesea, atunci când proprietarul observă semne precum scăderea apetitului, pisica este deja bolnavă de câteva zile sau mai mult și are nevoie de asistență veterinară imediată.

Pierde în greutate

Un alt semn de depresie la pisici este scăderea bruscă în greutate. Pisicile pot înceta să mănânce din cauza stresului sau a nefericirii, dar adesea cauza este reprezentată de probleme fizice, digestive, boli cronice sau dentare.