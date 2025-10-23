Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele, urmărit penal / Anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat / Câinele, preluat de ASPA Bucureşti

Bărbatul filmat când îşi loveşte câinele în Sectorul 3 al Capitalei este urmărit penal pentru ”rănirea cu intenţie a animalelor”, după ce anchetatorii au stabilit că animalul a fost lovit în mod repetat. Câinele a fost preluat de ASPA Bucureşti şi este în grija veterinarilor.

”În urma continuării verificărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul pentru Protecţia Animalelor, în cazul sesizării din data de 22 octombrie 2025, referitoare la imaginile apărute în spaţiul public în care un bărbat lovea un câine, au fost obţinute noi date şi probe concludente. Astfel, în urma investigaţiilor a rezultat că, anterior momentului surprins în imagini, bărbatul ar mai fi lovit în repetate rânduri câinele pe care îl deţinea, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de aproximativ 10 luni. Faptele sale au provocat suferinţă fizică şi psihică animalului şi au generat o puternică indignare în spaţiul public”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precuzat că, la data de 23 octombrie 2025, organele de cercetare penală din cadrul Serviciului pentru Protecţia Animalelor au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de rănirea cu intenţie a animalelor.

”Animalul a fost ridicat de poliţişti şi predat reprezentanţilor ASPA, fiind internat într-o clinică veterinară pentru efectuarea investigaţiilor medicale complete, în vederea stabilirii leziunilor şi a urmărilor produse prin faptele de agresiune”, arată Poliţia.

Reprezentanţii ASPA Bucureşti au transmis că animalul este în siguranţă.

”În această seară câinele a fost preluat de etchipajul nostru şi transportat la clinica veterinară a medicilor noştri contractanţi, Sache Vet, pentru investigaţii medicale amănunţite. Cei care abuzează animalele trebuie să ştie că există o lege de protecţie a animalelor care se aplică. Ori de câte ori sunteţi martorii unor infracţiuni împotriva animalelor, sesizaţi imediat Poliţia”, este mesajul transmis de ASPA Bucureşti.

Anterior, proprietarul animalului a fost amendat de poliţişti cu 2.000 de lei, după ce şi-a lovit în mod repetat câinele, cu cocker spaniel în vârstă de zece luni. Agresiunea a fost filmată şi imaginile au fost postate pe internet.