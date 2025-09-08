Braşov: Un tânăr de 27 de ani acuzat că a omorât un câine pe stradă, arestat preventiv

Un tânăr de 27 de ani din Apaţa a ajuns în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi omorât în bătaie un câine, a transmis, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, transmite Agerpres.

Bărbatul a fost reţinut de poliţiştii de la Protecţia animalelor, care au fost sesizaţi în legătură cu faptul că, “pe o stradă din comuna Apaţa, o persoană ar fi lovit un câine cu un corp contondent şi i-ar fi provocat decesul”.

“Cu ocazia deplasării la faţa locului şi în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că fapta se confirmă. Astfel, aceştia au stabilit că, la data de 6 septembrie, în jurul orelor 03.30, pe o stradă din localitatea Apaţa, un bărbat ar fi provocat decesul unui exemplar canin, după ce l-ar fi lovit cu un obiect contondent. Persoana bănuită de săvârşirea faptei a fost identificată în scurt timp,(…), iar în baza probatoriului administrat în cadrul dosarului întocmit, bărbatul a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore”, a precizat IPJ Braşov.

Ulterior, tânărul, care este acum cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În urmă cu trei săptămâni, un alt braşovean, de 28 de ani, a ajuns, de asemenea, în arest preventiv, fiind acuzat că a omorât o pisică. Cazul bărbatului din Râşnov – care este recidivist – a devenit viral în mediul online, mai ales după ce copiii care l-ar fi văzut lovind pisica şi au sesizat poliţia au fost recompensaţi de Primăria Râşnov.

