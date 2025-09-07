Care sunt urgențele reale în medicina veterinară. Câinii și pisicile pot fi salvați prin transfuzii de sânge. Medic veterinar: „E foarte important ca orice deținător de animale să știe”

Medicul veterinar Cristian Cristea susține că transfuziile de sânge fac diferența între viață și moarte, nu doar în cazul oamenilor, ci și al animalelor. Însă infrastructura din București este încă limitată. Există o singură bancă privată de sânge pentru câini – Asociația Hemopet, dar aceasta nu poate acoperi necesarul pentru toate cazurile.

Din acest motiv, spitalele veterinare mari au creat propriile registre de donatori. În momentele critice, medicii consultă aceste baze de date pentru identificarea animalelor compatibile și salvarea de vieți.

Particularitățile transfuziilor de sânge la câini și pisici

Transfuziile nu sunt la fel de simple ca la oameni. În cazul câinilor, dr. Cristian Cristea atrage atenția că prima transfuzie poate fi făcută de la orice alt câine, însă pentru a doua transfuzie este necesară respectarea grupei de sânge. Situația devine și mai complicată la pisici, unde sângele nu poate fi stocat și este nevoie de un donator disponibil imediat.

„Transfuziile sunt un tratament de care și oamenii și animalele beneficiază. Diferența este că la câini, la nivelul Bucureștiului, există o singură bancă privată de sânge, Asociația Hemopet. Și aceasta nu poate asigura tot necesarul. Și atunci, fiecare centru mai mare, ca și spitalul nostru de altfel, are o bază de donatori. Și în momentul în care am nevoie de sânge, ne uităm în registrele de donator să vedem când a donat ultima oară.

La căței trebuie să știm grupa de sânge pentru că prima transfuzie poate fi făcută de la orice alt câine, dar de la a doua transfuzie e bine să-I administrăm grupa lui. La pisici e și mai complicat, pentru că sângele lor nu se stochează”, a explicat medicul veterinar Cristian Cristea la Digi Animal World.

Ce înseamnă o urgență reală în medicina veterinară

Potrivit medicului veterinar, nu toate problemele de sănătate ale animalelor sunt urgențe reale. O rană superficială, o tuse ușoară sau o diaree de o zi nu necesită intervenție imediată. În schimb, există situații în care viața animalului este pusă în pericol iminent, iar fiecare minut contează.

Exemple de urgențe veterinare majore:

Hemoragiile masive, interne sau externe, cauzate de accidente sau traumatisme.

Torsiunea gastrică, frecventă la câinii de talie medie și mare, recunoscută prin abdomenul dilatat.

Stopul cardio-respirator, când animalul nu mai respiră sau nu mai are puls.

Convulsiile prelungite sau repetate.

Intoxicațiile, apărute după ingerarea de antigel, detergenți, medicamente, ciocolată, struguri sau raticide.

Fătările dificile, în special la rasele mici de câini.

Reacțiile alergice severe, inclusiv șocul anafilactic provocat de înțepături, medicamente sau vaccinuri.

Blocajele urinare, întâlnite frecvent la motanii tineri, care pot duce la complicații fatale.

Regula de aur pentru proprietarii de animale

Un alt aspect critic semnalat de medic este lipsa centrelor specializate de urgență în medicina veterinară. De aceea, fiecare proprietar ar trebui să știe dinainte unde se află cel mai apropiat centru veterinar deschis nonstop și ce servicii oferă. Vizitele preventive, chiar și în lipsa unei probleme medicale, pot face diferența într-un moment critic.

„În medicina veterinară nu există multe centre de urgență. Mai mult timp pierzi căutând o ambulanță decât dacă ai lua animalul în brate și ai fugi cu el. E foarte important ca orice deținător de animale să știe care este cel mai apropiat centru nonstop față de locuința lui. Să meargă înainte să aibă o urgență reală, să vorbească acolo, să vadă ce servicii sunt disponibile”, avertizează dr. Cristian Cristea.

Transfuziile de sânge și intervențiile de urgență sunt adesea ultima barieră între viață și moarte pentru animalele de companie. În lipsa unei infrastructuri dezvoltate, responsabilitatea revine în mare parte proprietarilor, care trebuie să fie informați și pregătiți să acționeze rapid pentru câinele sau pisica lor.