Bucureștiul a fost capitala mondială a pisicilor. Eleganță, emoție și blănițe de campion la FIFe World Winner Show 2025: „Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă" (VIDEO)

Sursa foto: Pets&Cats

În acest weekend, Romexpo s-a transformat în tărâmul magic al iubitorilor de pisici. Peste 700 de feline din 36 de țări au concurat la Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show, cel mai prestigios eveniment dedicat pisicilor de rasă. Pentru două zile, Bucureștiul a fost locul unde frumusețea, rafinamentul și pasiunea s-au împletit într-un spectacol fascinant.

Un eveniment de elită, cu rase rare și emoții mari

Vizitatorii au putut admira 38 de rase, de la grațioasele Maine Coon și rafinatele Persane, până la aparițiile spectaculoase ale celor mai rare pisici din lume: Egyptian Mau, Selkirk Rex și American Curl, prezentate pentru prima dată în România. În timp ce juriul internațional evalua eleganța și echilibrul fiecărei feline, publicul trăia emoția fiecărui moment.

„Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă”

Irina P. (32 de ani, București): „Am venit cu fiica mea de 7 ani și suntem amândouă absolut fascinate. Nu am crezut că o pisică poate fi atât de expresivă! Am văzut un Egyptian Mau care părea desprins dintr-o poveste egipteană.”

„E o comunitate frumoasă, cu oameni care chiar iubesc animalele”

Mihai D. (45 de ani, Ploiești): „Am avut un motan British Shorthair ani de zile și am venit să văd competiția. Ce m-a impresionat e atmosfera: nu e doar un concurs, e o întâlnire între oameni care împărtășesc aceeași pasiune. E o comunitate frumoasă, unde iubirea pentru animale e la loc de cinste.”

„Pisicile de la standurile de adopție mi-au furat inima”

Andreea T. (27 de ani, București): „Deși competiția e spectaculoasă, eu cred că adevăratele câștigătoare sunt pisicile fără stăpân care își găsesc familii aici. Am venit să adopt o pisică, dar încă nu sunt hotărâtă pe care o vreau.”

„Am venit pentru rasele rare”

Jean-Luc M. (turist din Franța): „E prima mea vizită la un eveniment felin în Europa de Est și sunt impresionat. Nivelul este foarte ridicat, iar crescătorii români sunt pasionați și profesioniști. Am acasă o pisică de rasă comună și sigur îi voi duce câteva jucării și recompense la întoarcere.”

Frumusețe, educație și compasiune

Pe lângă competiția propriu-zisă, FIFe World Winner Show 2025 a adus și o latură educativă: standuri cu produse pentru animale, workshopuri despre îngrijirea responsabilă și activități pentru copii. Totul într-o atmosferă caldă, colorată și plină de blănițe curioase.

Pentru un weekend, Bucureștiul a fost locul unde pisicile au devenit regine, iar oamenii – spectatorii unui spectacol de grație, emoție și iubire necondiționată.

Sursa foto: Pets&Cats

