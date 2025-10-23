Caesar, câinele regal care a făcut istorie: „Eu aparțin regelui”, comemorat în piatră semiprețioasă de un celebru artist rus, cu ochii din rubin (FOTO)

Unii spun că loialitatea nu se poate învăța. Alții cred că doar un câine știe cu adevărat ce înseamnă devotamentul. A fi câine regal nu înseamnă doar a trăi într-un palat sau a primi tratamente luxoase. Înseamnă să fii un companion adevărat, să însoțești stăpânul la fiecare pas și să fii prezent în momentele importante ale vieții sale. Caesar, un terrier fox cu păr sârmă, a fost exact acest tip de câine: loial, curajos și mereu alături de Edward VII, regele Marii Britanii la începutul secolului XX.

Un câine te iubește până la capăt, iar Caesar a dovedit-o

Într-o postare recentă pe Instagram, Royal Collection Trust a readus în atenție povestea lui Caesar, câinele cu personalitate formidabilă care nu a fost doar un simplu animal de companie, ci un adevărat martor și partener al vieții regale.

Cine a fost Caesar: „Eu aparțin regelui” .

Caesar (născut Caesar of Notts în 1898), un terrier fox cu păr sârmă, a fost dăruit regelui Edward VII în jurul anului 1903. A devenit rapid favorit al suveranului, cunoscut nu doar pentru loialitatea sa, ci și pentru faptul că purta o zgardă pe care scria: „Eu aparțin regelui”.

Caesar îl însoțea pe rege aproape peste tot: în deplasări, în birou și chiar în momentele de odihnă.

Viața regală… cu un cățel cu statut special

La curte, Caesar avea un statut aparte: conform relatărilor, avea propriul valet care să-l îngrijească, dormea lângă fotoliul regelui și era considerat un companion constant.

O mică anecdotă: se povestește că, în timpul unei călătorii cu yachtul regal, Caesar obișnuia să-l urmărească pe un vizitator al curții și… să-i „descopere” pantalonii, stârnind amuzamentul regelui.

Momentul care l-a făcut legendă

La funeraliile regelui Edward VII, care a murit în 1910, Caesar a mers în cortegiul funerar al stăpânului său, urmând sicriul, un gest rar pentru un animal de companie, care i-a adus admirația publicului.

Mai mult, la poalele monumentului funerar din Capela St George, Windsor, sculptorul Bertram MacKennal a reprezentat figura lui Caesar stând alături de stăpânul său, simbolizând loialitatea care transcende funcția de animal de companie.

De ce ne place povestea lui Caesar

Pentru iubitorii de animale, povestea lui Caesar este o adevărată sursă de inspirație:

• Ne arată cât de profund poate fi atașamentul dintre om și câine, chiar și într-un context regal.

• Reamintește importanța recunoașterii animalelor ca ființe cu viață proprie, nu doar accesorii.

• Demonstrează că loialitatea, compania și prezența constantă contează, indiferent dacă ești rege sau stăpân de animale.

Unde putem vedea mai mult?

Pentru cei care vor să afle mai multe despre Caesar și viața sa la curtea regală, expoziția „The Edwardians: Age of Elegance”, organizată de Royal Collection Trust la The King’s Gallerydin Londra, este locul ideal. Aici vizitatorii pot descoperi imagini istorice cu câinele, dar și obiecte unice care îl comemorează.

Unul dintre cele mai spectaculoase exponate este modelul lui Caesar realizat de atelierul Fabergé, o adevărată operă de artă. Fabergé este celebru pentru bijuteriile și figurinele realizate cu detalii excepționale, de secole admirate în întreaga lume, iar atelierul său a creat pentru familia regală obiecte unice din metale și pietre prețioase. Modelul lui Caesar este realizat din calcedonie, o piatră semiprețioasă din familia cuarțului, translucidă și foarte durabilă, iar ochii câinelui sunt confecționați din rubine, adăugând un detaliu prețios care îi conferă viață și expresivitate.

Pe lângă modelul Fabergé, expoziția cuprinde și alte artefacte regale legate de câini, inclusiv portrete, fotografii și obiecte personale care ilustrează legătura dintre suverani și animalele lor de companie. Vizitatorii pot astfel să înțeleagă nu doar importanța lui Caesar ca companion regal, ci și cum animalele erau celebrate și integrate în viața curții la începutul secolului XX.

Această expoziție oferă o ocazie unică de a vedea istoria vieții regale prin prisma animalelor de companie, evidențiind loialitatea și personalitatea fiecărui câine care a trăit alături de monarh.

