Benjamin, un câine orb și surd, a fost salvat dintr-un adăpost care se ocupă de îngrijirea animalelor abandonate. Meghan și Matt Rogers s-au îndrăgostit la prima vedere de Benjamin și l-au adoptat imediat, făcându-i ultimii ani de viață fericiți.

Cel mai important eveniment alături de un prieten loial

Benjamin nu era doar un câine orb și surd, ci suferea de mai multe afecțiuni medicale, printre care convulsii dese. Potrivit publicației People, adaptarea la noul său cămin nu a fost ușoară, însă Meghan și Matt nu au renunțat. Au simțit că Benjamin este un câine special, iar când a venit momentul să își plănuiască nunta, au știut că vor să îl implice în eveniment.

„Benjamin a fost parte din familie încă din prima zi, iar dragostea noastră pentru el a continuat să crească și eu personal știam că nu puteam avea ceremonia fără el,” a declarat Meghan. „Benjamin urăște mașina, așa că l-am întrebat pe Matt ce părere are despre o ceremonie restrânsă în curte, doar cu familia apropiată, iar el a fost de acord că ar fi perfect, deoarece vom avea o ceremonie simbolică în ianuarie, în afara țării.”

În ciuda dizabilităților sale, Benjamin a știut exact cum să meargă pe lângă stăpânii săi, a fost cuminte pe parcursul ceremoniei și le-a fost alături la altar. „A simțit că are loc un eveniment important și îmi place să cred că aproba tot ce se întâmpla, înainte să plece”, a adăugat Meghan.

Benjamin a murit la o săptămână după nunta lui Meghan și a lui Matt, după ce a luptat cu afecțiunile sale. Meghan încurajează pe toți iubitorii de animale să adopte un câine bătrân: „Chiar nu putem exprima cât de mult ne-a învățat Benjamin despre răbdare și perseverență, și despre bucuria lucrurilor mărunte. Se spune că un câine bătrân nu poate învăța trucuri noi, dar cu siguranță poate să te învețe câteva.”

