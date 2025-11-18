Matthew Kaczur l-a adoptat în urmă cu 11 ani pe Arlo și de atunci au fost cei mai buni prieteni, prezenți întotdeauna la cele mai importante momente din viață. Arlo a primit recent diagnosticul dur de cancer, iar medicii nu i-au dat mult timp de trăit. Pentru ultima dată, Matthew a decis să-și includă prietenul într-o zi specială pentru el: cea în care se logodește.

Un martor special la logodnă

Matthew și Morgan au plecat într-o drumeție alături de doi prieteni, care au ajutat la planificarea cererii în căsătorie. Pentru că Arlo nu se mai poate deplasa singur, el a fost adus într-un cărucior de copii și împins de stăpânii săi. Când au rămas singuri, Matthew a căutat cel mai bun loc pentru a-și cere iubita de soție, sub contextul că dorea să facă niște poze pentru Instagram. Arlo a stat cuminte în cărucior în timp ce Matthew își jura iubire pentru Morgan, parcă atent la tot ceea ce vorbeau.

„Arlo a fost o parte uriașă din viețile noastre… a venit cu noi în fiecare excursie, la fiecare cină în familie, în fiecare moment, mare sau mic. Știam că timpul nostru împreună era limitat din cauza diagnosticului de cancer, așa că a fost special să împărtășim încă un moment important cu toții,” a declarat Morgan Yont pentru publicația PEOPLE. „A crescut alături de noi, așa că a părut că stelele s-au aliniat ca să fie cu noi în ultimele lui zile.”

Arlo era un câine salvat din Canada, un mix din mai multe rase, printre care Golden Retriver și ciobănesc german. El a fost diagnosticat cu Lymphoma în stadiul 3, un tip de cancer la sânge, care atacă sistemul imunitar. Arlo a trecut prin 19 săptămâni de chimioterapie, însă când părea că se vindecase, cancerul a recidivat. Patru zile mai târziu, Arlo a murit la veterinar, după ce a fost dus de stăpânii lui pentru un ultim control. Deși Matthew și Morgan sunt devastați de pierdere, ei se simt recunoscători că l-au avut pe Arlo în viața lor, dar și în ziua în care s-au logodit.

