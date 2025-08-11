Câinii iubesc plimbările, dar pisicile? Ce trebuie să știi înainte să îți scoți pisica afară și când e mai bine să renunți

În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de pisici au început să-și scoată felinele la plimbare în lesă, fie pentru a petrece timp împreună, fie pentru a le oferi șansa să exploreze mediul exterior într-un mod controlat.

Deși această practică câștigă popularitate, opinia experților în comportamentul și îngrijirea pisicilor este împărțită, iar numeroase organizații caritabile pentru animale, precum Blue Cross, recomandă prudență și chiar descurajează utilizarea lesei pentru pisici. Ei avertizează asupra riscurilor psihologice și fizice pe care această metodă le are, subliniind că majoritatea pisicilor preferă să exploreze libere, iar lesa sau hamul le provoacă anxietate și frică.

Pisicile sunt animale curioase și independente, însă spre deosebire de câini, ele manifestă o atașare puternică față de spațiul lor familiar și necesitatea de a avea acces neîngrădit la un refugiu. Restricționarea prin ham și lesă le cauzează stres, pentru că simt că libertatea lor este limitată.

Dacă pisica scapă din ham sau lesă, este foarte probabil să se piardă, fiind expusă pericolelor majore precum traficul rutier sau agresiunea altor animale. Mai mult, Blue Cross recomandă ca, în cazul în care dorești să-ți obișnuiești pisica cu hamul, să o faci încă de mică și să alegi un mediu liniștit și sigur, departe de drumuri sau câini fără lesă. Chiar și așa, această practică nu este potrivită pentru toate felinele.

Pisicile pot fi dresate să meargă în lesă, dar nu toate acceptă

Cristy Brusoe, specialist în comportament felin, susține că plimbatul pisicii în lesă depinde în mare măsură de temperamentul acesteia. Unele pisici, în special cele curajoase și sociabile, văd în plimbarea în aer liber o experiență plăcută. Alte feline, mai timide sau anxioase, vor considera mediul exterior prea stresant, iar lesa le va induce teamă, scrie Rover.

Beneficiile pentru pisicile care acceptă plimbările în aer liber sunt: reducerea plictiselii și a comportamentelor distructive, accesul la stimuli naturali precum mirosurile și sunetele, și chiar menținerea unei greutăți sănătoase.

Aspecte cheie înainte de a plimba pisica afară

Dacă te gândești să-ți scoți pisica la plimbare, trebuie să iei în calcul mai mulți factori. Siguranța este primordială: trebuie să alegi un ham care să se potrivească perfect și să prevină evadarea. Ideal este să începi plimbările în zone împrejmuite sau foarte liniștite, Trebuie să fii conștient că mediul exterior este plin de animale periculoase, care pot speria sau răni pisica.

Recomandările medicului veterinar pentru o plimbare sigură

Medicul veterinar are un rol major în pregătirea pisicii pentru plimbările în aer liber. Este recomandat să discuți cu specialistul înainte de a o scoate afară, deoarece pisicile sunt expuse mai multor riscuri: de la paraziți, boli contagioase, până la ingerarea accidentală de substanțe toxice. Veterinarul îți poate recomanda schema completă de vaccinuri și tratamente antiparazitare, esențiale pentru sănătatea animalului.

Ce trebuie să faci ca pisica să accepte lesa: pași și recomandări

Dresarea pisicii să accepte lesa și să meargă afară necesită multă răbdare, atenție și recompense pozitive. Primul pas este să o obișnuiești cu hamul în interiorul casei, lăsând-o să îl poarte pentru perioade scurte, fără presiune. Apoi poți începe să o plimbi în spații închise sau sigure, crescând treptat timpul petrecut afară.

Este important să fii atent la semnalele felinei și să oprești plimbarea dacă aceasta manifestă frică sau stres. Recomandat este să alegi zile răcoroase și uscate și să eviți locurile aglomerate sau zgomotoase. Un rucsac special pentru pisici poate fi de folos în cazul în care pisica obosește sau se simte copleșită, oferindu-i un refugiu temporar.

De ce unele pisici nu ar trebui să fie plimbate în lesă

Cu toate că unele pisici tolerează sau chiar iubesc plimbările, există numeroase motive întemeiate pentru care mulți experți recomandă evitarea acestei practici. Felinele nu sunt animale care se obișnuiesc ușor cu restricțiile, iar un ham sau o lesă este o sursă de stres considerabil.

Pisicile cu acces liber afară pot respinge lesa și încerca să scape cu orice preț, putând genera situații periculoase. Natura teritorială a lor face ca orice schimbare bruscă în rutina felină să le tulbure echilibrul. În plus, plimbatul expune animalele la riscuri precum ingestia de plante toxice, contactul cu substanțe chimice sau infectarea cu paraziți.