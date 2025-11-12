Câinii nu latră fără motiv. Ce culori, forme și emoții percep animalele care ne iubesc necondiționat / Cum văd lumea din jur

Stăpânii de câini știu că animalele lor de companie latră la aproape orice, de la obiecte neînsuflețite, cum ar fi mumii gigantice și schelete de Halloween, până la oameni de zăpadă și Moși Crăciun gonflabili în timpul sărbătorilor. Noi nu le dăm importanță, însă câinii le văd într-un mod cu totul diferit.

Deși câinii nu văd la fel de bine ca oamenii, nu au o vedere slabă. Noile tehnologii îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă vederea câinilor și modul în care aceștia percep lumea.

Cum văd câinii lumea

Cu toate că oamenii de știință au folosit sarcini vizuale pentru a studia cogniția câinilor, interesul pentru vederea canină a crescut brusc. Aceștia susțin că există multe concepții greșite despre ce pot și nu pot vedea câinii.

„Ei văd culorile, nu văd în alb și negru; aceasta este o concepție greșită des întâlnită”, spune Madeline H. Pelgrim, cercetătoare la Laboratorul Brown Dog de la Universitatea Brown și doctorandă în cadrul departamentului de științe cognitive și psihologice.

Câinii sunt discromați, ceea ce înseamnă că ochii lor au două conuri de procesare a culorilor. Oamenii sunt tricromatici și au trei conuri de procesare a culorilor.

Câinii văd culorile?

Oamenii pot vedea roșu, galben, albastru și spectrul de culori intermediare, cum ar fi portocaliu și verde, iar conurile de procesare ale câinilor percep doar galben și albastru; cu toate acestea, le lipsește conul de lungime de undă medie necesar pentru a percepe verdele.

Câinii văd bine și folosesc indicii de culoare, în special ziua. Dar vederea lor nu este la fel de clară ca a oamenilor: „Știm că au o acuitate vizuală mai slabă decât oamenii”, spune Pelgrim.

Pe ce se concentrează câinii

Deși vederea câinilor este mai puțin colorată și mai puțin ascuțită decât cea a oamenilor, un studiu din 2025, publicat în Cognitive Science, a descoperit că aceștia își folosesc vederea pentru a se concentra asupra a ceea ce consideră cel mai important.

În timpul cercetării, 11 câini au fost antrenați să poarte ochelari de protecție echipați cu un dispozitiv de urmărire a ochilor. Printre participanți s-au numărat cinci rase metise, doi Golden Retriever, un Labrador australian și un Ciobănesc american miniatural.

Câinii au fost plimbați pe un traseu predeterminat, iar dispozitivul a detectat peste 20.000 de priviri. După ce cercetătorii au exclus privirile legate de adulmecare, eșantionul a fost redus la 11.698.

Studiul a descoperit că, în cazul câinilor, aceștia se bazau pe văz pentru a procesa orice li se părea interesant. Privirile erau îndreptate către oameni, plante, vehicule și, deoarece aveau tendința să urmărească direcția în care mergeau, către trotuar.

„Acum înțelegem procentul de timp în care privesc spre pământul din fața lor. Nu este prea diferit de cel al oamenilor”, susține Pelgrim.

Experimentul a descoperit că și câinii erau foarte individualiști față de ce le atrăgea atenția. Ceea ce un câine găsea interesant, altul ignora. De exemplu, unul dintre ei a fost încântat de un autobuz care traversa campusul Universității Brown.

„De fiecare dată când autobuzul trecea, era captivat de el. Un cățeluș a trecut chiar pe lângă el și nu i-a păsat deloc, nici măcar nu s-a uitat”, a relatat experta.

Cum ne văd câinii?

Studiul a fost diferit de alte cercetări despre vederea câinilor, deoarece nu li s-a dat o sarcină vizuală de îndeplinit. Ei s-au comportat normal, mergând la plimbare, ceea ce a permis echipei de cercetare să înțeleagă ce aleg câinii să privească: „Fixau privirea pe oameni, aproape încercând să-i descopere”, a explicat Madeline H. Pelgrim.