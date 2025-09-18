Câinii sunt interziși în rezervațiile naturale din Franța: Turiștii riscă amenzi de până la 750 de euro

Artista Delia Matache a atras atenția fanilor pe Instagram asupra unui aspect mai puțin cunoscut de turiști: în rezervația naturală Aiguilles Rouges din Alpii francezi, un panou indică foarte clar faptul că accesul câinilor este interzis, chiar și atunci când sunt ținuți în lesă.

Cântăreața, apreciată nu doar pentru muzică, ci și pentru pasiunea sa pentru călătoriile în natură, a postat o fotografie din zonă, subliniind importanța respectării regulilor din ariile protejate.

Drumeții cu câinele în Alpii francezi – ce trebuie să știi

Dacă îți dorești o vacanță în Alpii francezi alături de patrupedul tău, trebuie să ții cont de reguli stricte: în rezervațiile naturale câinii nu sunt acceptați. Un exemplu este Rezervația Naturală Aiguilles Rouges, unde accesul este interzis în zone spectaculoase precum:

• Lac Blanc

• Lacurile Chéserys

• Lacurile Cornu, Noirs și Brévent

Motivul este simplu: fauna sălbatică percepe câinii ca pe niște prădători, indiferent cât de blânzi sau mici ar fi. Prezența lor poate deranja echilibrul natural, în special păsările care cuibăresc la sol și mamiferele montane.

Ce riști dacă nu respecți legea

Dacă intri cu câinele în astfel de zone protejate, sancțiunile variază între 68 și 135 de euro, iar în cazuri grave sau la recidivă pot ajunge la 750 de euro, conform legislației franceze (Art. R331-65 CE).

Turul Mont Blanc cu câinele – posibil, dar cu limitări

Celebrul Tour du Mont Blanc poate fi parcurs împreună cu câinele, însă nu pe tot traseul. În segmentele care traversează rezervații naturale accesul este interzis, iar multe refugii nu acceptă animale de companie, ceea ce îi obligă pe drumeți să campeze.

Chiar și acolo unde este permis accesul, câinii trebuie ținuți în lesă, uneori chiar cu botniță. Traseul este solicitant pentru ei: presupune zilnic 12–15 km pe teren accidentat, cu porțiuni abrupte de coborâre.

Reguli generale în Franța

• În parcurile naționale (Mercantour, Écrins, Vanoise etc.) și în rezervațiile naturale (Plateau-Vercors, Ristolas-Mont Viso etc.) câinii sunt complet interziși, chiar și în lesă.

• În parcurile naturale regionale, accesul este permis doar cu câinele în lesă.

• Legea interzice lăsarea câinilor nesupravegheați: un animal este considerat „rătăcit” atunci când nu se află sub controlul stăpânului.

Astfel, dacă plănuiești o drumeție, informează-te bine înainte: respectarea acestor reguli nu ține doar de regulament, ci de protejarea biodiversității. Chiar și cel mai sociabil câine poate perturba fauna sălbatică.

Situația în România

Legislația românească nu interzice în mod absolut accesul câinilor în parcurile naționale, dar impune reguli stabilite de administrațiile locale, cu avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

De exemplu, în Parcul Național Retezat, potrivit art. 36 din Regulament, câinii pot însoți vizitatorii doar dacă sunt ținuți permanent în lesă, pentru a proteja fauna, turiștii și chiar propria lor siguranță.

