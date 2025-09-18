Drumul spre vindecare: Cum ajută un veteran de război din Ucraina animalele din adăposturi

Vasyl Velycho, un fost soldat din orașul ucrainean Lviv, are o nouă misiune de îndeplinit: ajutorarea câinilor fără stăpâni. Vasyl și-a pierdut brațul în timpul stagiului militar, însă zilele și le petrece hrănind animalele străzii, plimbându-le și căutându-le adăpost.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O misiune importantă

Vasyl Velycho a făcut parte din armata ucraineană din 2017 până în 2020, însă s-a înrolat din nou în 2022, după ce Ucraina a fost atacată de Rusia. După ce și-a pierdut brațul în luptă și a trecut prin recuperare medicală, a lucrat o perioadă pe post de curier. Într-o zi, el a văzut un anunț pentru un post liber la un adăpost de animale. Viața lui s-a schimbat în acel moment.

În ciuda problemei sale fizice, Vasyl este dedicat complet animalelor și caută soluții ca să fie alături pentru ele. Spre exemplu, el leagă lesa unui câine de cureaua pantalonilor, pentru a rămâne cu mâna liberă și a fi pe poziții dacă acesta decide să fugă.

„Deoarece am o amputare la nivelul membrelor superioare, uneori este incomod,” a explicat bărbatul. „Cu centura, pot pur și simplu să dau drumul, și știu că animalul nu va fugi, nu va fi lovit de o mașină și nu va scăpa.”

Unul dintre specialiștii care lucrează la adăpost îl admiră pe Vasyl pentru dedicarea pe care o arată zilnic animalelor. „Fizic, desigur, este dificil pentru cineva fără un braț,” a spus Kostyantyn Pavlenko, specialist al adăpostului unde lucrează Vasyl. „Dar el nu cere niciodată ajutor.”

Nicio zi liberă

Potrivit animalrescuesite.com, Vasyl nu își ia niciodată o zi liberă. El vine zilnic la adăpost pentru a fi alături de animale și a le oferi un scop, așa cum au făcut ele pentru bărbat. Experiența lui Vasyl evidențiază importanța terapiei cu animale pentru a depăși momentele dificile ale vieții și traumele lăsate de război, în cazul veteranilor.

Citește și:

Au pisicile prieteni? Experții scot la iveală adevărul cu privire la prieteniile dintre feline și alte animale

O poveste de compasiune: locatara din București a salvat o cioară, dar pasărea nu a supraviețuit. ”Iubesc toate animalele, nu contează rasa. Mai bine să vadă Dumnezeu fapte” (VIDEO)