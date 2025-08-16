Călătorii fericite pentru pasagerii cu blăniță: Trenurile poloneze au transportat peste 238.000 de animale în doar 6 luni

PKP Intercity, principalul operator feroviar de lungă distanță din Polonia, a stabilit un record impresionant în prima jumătate a anului 2025: aproape 238.500 de animale de companie au călătorit alături de stăpânii lor, direct pe șine. Tot mai mulți pasageri aleg să urce în tren cu prietenii lor patrupezi, transformând călătoria într-o experiență comună.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

În 2024, aproape 358.500 de „paw-sageri” au mers cu trenurile PKP Intercity, față de 245.500 în 2023 – o creștere de aproape 50%, notează Notes from Poland.

Pentru a răspunde acestei tendințe, PKP Intercity a introdus pe trenurile premium Pendolino kituri speciale de prim ajutor pentru câini și pisici. Acestea, de culoare galbenă, fac parte din inițiativa privată „Z Napędem Na 4 Łapy” („Cu motor pe 4 lăbuțe”), menită să sporească siguranța și bunăstarea animalelor. Kiturile includ dezinfectanți, pansamente, dispozitive pentru îndepărtarea căpușelor și chiar instrucțiuni în Braille pentru pasagerii cu câini de asistență.

Cum călătoresc animalele în trenurile poloneze

Animalele mici (câini, pisici) pot călători gratuit dacă sunt transportate în cuști, containere sau coșuri speciale.



Câinii de asistență pentru persoane cu dizabilități sau mobilitate redusă călătoresc gratuit, cu condiția să fie certificați.



Câinii mai mari au nevoie de bilet, botniță și lesă, iar însoțitorul trebuie să fie adult și să aibă la el certificatul valabil de vaccinare antirabică.



Polonia demonstrează că transportul public prietenos cu animalele poate fi nu doar posibil, ci și extrem de popular. Iar numerele din 2025 arată clar: călătoriile pe șine devin din ce în ce mai „blănoase”.

Citește și:

Paralizia și cancerul la pisici: Povestea lui Biscuit și a Piței, două pisici cu inimă mare. „Amândoi ne învață în fiecare zi ce înseamnă reziliența și dragostea necondiționată”

Un nou studiu dezvăluie beneficiile surprinzătoare ale animalelor de companie. Modul misterios în care câinii își ajută stăpânii să scape de stres