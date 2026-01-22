Campania „Adoptă un cățel”, derulată de Primăria Municipiului Constanța prin Adăpostul Public de Animale Abandonate, continuă și în această perioadă, oferind iubitorilor de animale ocazia de a schimba definitiv viața unui suflet blănos.

Inițiativa înseamnă găsirea unui cămin pentru câinii fără stăpân și începutul unei povești de iubire sinceră. Fiecare adopție înseamnă o viață salvată și un prieten loial, gata să ofere afecțiune necondiționată și momente de bucurie.

Cum poți adopta un cățel în Constanța

Persoanele interesate sunt așteptate la Adăpostul Public de Animale Abandonate, situat pe strada Câmpul cu Flori, nr. 11, în municipiul Constanța. Echipa adăpostului oferă sprijin pe tot parcursul procesului de adopție, astfel încât fiecare cățel să ajungă într-o familie responsabilă.

Pentru informații suplimentare despre procedura legală de adopție, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0733 045 213.

Adoptă un cățel și oferă-i șansa la o viață mai bună. În schimb, vei primi o prietenie sinceră care nu te va dezamăgi niciodată.