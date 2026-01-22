ADOPTII

Campania „Adoptă un cățel” continuă la Constanța: Oferă o șansă la o viață mai bună

Claudiu Surmei 22 ianuarie 0 comentarii
O mână ține lăbuța unui câine Sursa foto: Chernetskaya | Dreamstime.com

Campania „Adoptă un cățel”, derulată de Primăria Municipiului Constanța prin Adăpostul Public de Animale Abandonate, continuă și în această perioadă, oferind iubitorilor de animale ocazia de a schimba definitiv viața unui suflet blănos.

Inițiativa înseamnă găsirea unui cămin pentru câinii fără stăpân și începutul unei povești de iubire sinceră. Fiecare adopție înseamnă o viață salvată și un prieten loial, gata să ofere afecțiune necondiționată și momente de bucurie.

Cum poți adopta un cățel în Constanța

Persoanele interesate sunt așteptate la Adăpostul Public de Animale Abandonate, situat pe strada Câmpul cu Flori, nr. 11, în municipiul Constanța. Echipa adăpostului oferă sprijin pe tot parcursul procesului de adopție, astfel încât fiecare cățel să ajungă într-o familie responsabilă.

Pentru informații suplimentare despre procedura legală de adopție, cei interesați pot suna la numărul de telefon 0733 045 213.

Adoptă un cățel și oferă-i șansa la o viață mai bună. În schimb, vei primi o prietenie sinceră care nu te va dezamăgi niciodată.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Chernetskaya | Dreamstime.com

