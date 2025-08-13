Campanie de informare ASPA în stațiile STB: Amenzi uriașe pentru câinii nesterilizați (FOTO)

Dacă circuli zilele acestea cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul prin București, ai toate șansele să vezi în stațiile STB afișe care îți atrag atenția asupra unei obligații legale pe care mulți stăpâni de câini încă o ignoră: sterilizarea și microciparea câinilor de rasă comună.

Ce spune legea

Toți deținătorii de câini de rasă comună sunt obligați prin lege să își sterilizeze și să își microcipeze animalele. Nerespectarea acestei reguli poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei.

Vestea bună

ASPA oferă sterilizare gratuită pentru câinii de rasă comună cu stăpân. Tot ce trebuie să faci este să suni la 0743.204.942 (luni–vineri, 09:00–16:00) și să îți faci programare.

Campania din stații

În cadrul acestei acțiuni realizate împreună cu Societatea de Transport București, ASPA vrea să crească nivelul de informare, să încurajeze responsabilitatea față de animale și să reducă abandonul.

De ce contează

Sterilizarea nu doar că previne puii nedoriți, dar protejează câinii de anumite boli și reduce comportamentele agresive sau de fugă. În plus, e un pas important pentru a diminua numărul animalelor abandonate pe străzi.

Pe scurt

Obligatoriu prin lege : sterilizare + microcipare pentru câinii de rasă comună

Gratuit : program ASPA pentru stăpâni

Amenzi : până la 10.000 lei pentru nerespectarea legii

Programări : 0743.204.942

Responsabilitatea față de animale începe cu tine. Nu aștepta să primești amenda — fă acum pasul corect pentru tine și pentru câinele tău!

