LIVE VIDEO | Campionatul Mondial Felin 2025 a debutat la București: Două zile de spectacol felin și rase rare în premieră / Peste 700 de pisici din 36 de țări la FIFe World Winner Show

Bucureștiul a devenit în acest weekend capitala mondială a pisicilor de rasă! Campionatul Mondial Felin 2025 – FIFe World Winner Show a debutat astăzi, 25 octombrie, la Romexpo – Pavilionul Central, aducând în România peste 700 de pisici de elită din 36 de țări. Timp de două zile, vizitatorii pot admira exemplare spectaculoase, reprezentând 38 de rase, într-o competiție a eleganței, rafinamentului și pasiunii pentru feline.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Două zile de competiție intensă și eleganță felină

Evenimentul reunește cei mai buni crescători și cele mai frumoase pisici din lume, într-un concurs unde perfecțiunea contează până la cel mai mic detaliu.

Un juriu format din 24 de arbitri internaționali acreditați de Fédération Internationale Féline (FIFe) evaluează fiecare participant în funcție de proporții, expresie, condiție fizică și temperament, garantând un spectacol unic pentru iubitorii de animale.

Rase rare și premiere internaționale

Ediția din 2025 aduce o serie de premiere pentru România, cu participarea a trei rase extrem de rare, prezentate pentru prima dată în țara noastră:

🐆 Egyptian Mau , considerată cea mai veche pisică domestică din lume, recunoscută pentru blana sa natural pătată;

🐾 Selkirk Rex , cu blană buclată și aspect de ursuleț de pluș;

🌀 American Curl , faimoasă pentru urechile sale curbate elegant spre spate.

Aceste apariții spectaculoase atrag atenția atât a publicului, cât și a specialiștilor, oferind o experiență rară și educativă pentru vizitatori.

Eveniment cu suflet: adopții și sprijin pentru pisicile fără stăpân

Pe lângă competiția internațională, FIFe World Winner Show 2025 păstrează și componenta socială care a devenit deja tradiție. În cadrul expoziției, sunt amenajate spații dedicate ONG-urilor și standuri de adopție, oferind pisicilor fără stăpân o șansă reală la o familie și un viitor mai bun.

Unde și când poți vizita

Campionatul Mondial Felin are loc la Romexpo – Pavilionul Central, în zilele de 25 și 26 octombrie, iar accesul publicului este deschis pe toată durata evenimentului.

Vizitatorii pot descoperi nu doar competițiile, ci și standuri cu produse pentru animale, zone foto și activități pentru copii, într-o atmosferă caldă și plină de farmec.

FIFe World Winner Show 2025 transformă Bucureștiul, pentru un weekend, în locul unde pasiunea pentru pisici devine artă, iar frumusețea felină este sărbătorită la cel mai înalt nivel.

Citește și:

Accesorii canine care ies în evidență: RC Pets lansează o colecție graffiti creată de artiști stradali internaționali (FOTO)

Sora, aplicația virală cu inteligență artificială, îți transformă pisica sau câinele în vedetă video AI: Se pregătește lansarea pe Android / Ce înseamnă funcția „cameo” în Sora (VIDEO)