Când este câinele tău fericit? Noile studii spun contrariul: cum arată frica, frustrarea, iubirea și anxietatea în expresiile faciale ale câinilor

Câinii simt emoțiile ca și noi și stăpânilor le-ar plăcea să știe exact ce se întâmplă în creierul animalului de companie. Înseamnă acele urechi turtite că patrupedul se simte vinovat pntru că a ros încălțămintea sau furia ta stresează câinele?

Deși câinii au fețe expresive, poate fi greu de înțeles ce spun tot timpul. Află mai multe detalii despre interpretarea expresiilor faciale ale câinilor. Întrucât suntem atât de obișnuiți să citim emoțiile umane din expresiile faciale, este ușor să presupunem că putem face același lucru și cu animalele. Dar oare așa să fie?

Un studiu publicat în revista Anthrozoös a analizat percepția umană asupra fericirii câinilor. Rezultatele au arătat că oamenii se uită la contextul din jur pentru a determina cum se simt câinii, în loc să se uite la animale. Cu alte cuvinte, dacă persoana consideră că este o situație pozitivă, atunci percepe câinele ca fiind fericit și invers.

Dar acest lucru nu este corect față de câinii noștri. Pentru a le satisface nevoile, a-i susține și a construi legătura dintre noi, trebuie să le apreciem starea emoțională în orice situație dată. Cum facem asta? Potrivit lui Kun Guo, doctor în filosofie și profesor de neuroștiințe cognitive la Universitatea din Lincoln, putem folosi expresiile faciale ale câinilor pentru a interpreta cum se simt.

„Deoarece expresia facială este unul dintre principalele canale de exprimare emoțională la oameni și animale, ea poate fi un indicator al gândurilor noastre interioare, al stărilor mentale (de exemplu, concentrarea), al emoțiilor, stării de spirit și sentimentelor. Prin urmare, putem deduce aceste procese mentale citind indiciile faciale”, susține Guo.

Expresiile faciale ale câinilor pot fi greu de citit

Un studiu publicat în Scientific Reports a descoperit că, atunci când sunt priviți de un alt patruped, câinii au mai multe expresii faciale, comparativ cu oamenii. Alte cercetări au descoperit că, în funcție de privirea unei persoane, câinii își schimbă expresiile faciale. În loc să facă doar grimase involuntare în funcție de situație, animalele încearcă să ne spună ceva.

Însă majoritatea oamenilor nu înțeleg tot mesajul. Cercetările echipei dr. Guo, publicate în Applied Animal Behaviour Science, au analizat dacă oamenii pot citi emoțiile câinilor dintr-un videoclip. Noi putem recunoaște multe emoții ale câinilor, iar atunci când ne uităm doar la fețele câinilor, avem cea mai mare precizie în identificarea furiei. Totuși, autorul studiului spune că oamenii interpretează greșit anumite expresii faciale ale câinilor.

„Oamenii confundă adesea anticiparea pozitivă cu frustrarea, împlinirea cu fericirea , suferința cu surpriza, frica cu fericirea și tristețea cu frica”, susține expertul.

Așadar, deși există potențialul de a înțelege emoțiile câinilor noștri prin intermediul expresiilor faciale, trebuie să învățăm cum să le citim. Oamenii de știință încă analizează diferite expresii faciale ale câinilor pentru a identifica exact ce înseamnă, dar există anumite expresii pe care ar trebui să le cunoaștem.

Poziția urechilor și a capului

Poziția urechilor este importantă în comunicarea câinilor, dar poate fi dificil de citit, în special la câinii cu urechile căzute sau foarte blănoși. Este important să știi cum arată poziția neutră a urechii câinelui. De exemplu, când sunt relaxați, unii câini își țin urechile ușor pe spate, în timp ce alții le țin mai drepte. Fiecare câine este unic, așa că trebuie să recunoști semnalele individuale ale câinelui tău.

Înclinarea capului

O înclinare a capului poate fi legată de vedere sau auz. Indică faptul că un câine adună informații și, prin urmare, este probabil curios.

Capul plecat

Acest lucru arată că patrupedul se simte nesigur și încearcă să te liniștească.

Urechile neutre

Când un câine își ține urechile în poziția lor obișnuită, poți presupune că se simte relaxat.

Urechile trase pe spate

Dacă animalul își ține urechile lipite, acesta este un semn de frică, anxietate sau stres. De asemenea, pot fi folosite și ca un semnal de împăcare.

Urechile ciulite

Când urechile câinelui se apropie una de cealaltă în partea de sus a capului, anticipează ceva pozitiv.

Urechile orientate în față

Dacă urechile câinelui sunt ținute drepte și mai în față decât de obicei, acesta este excitat și în alertă. Ar putea simți acest lucru din cauza frustrării sau ar putea fi un precursor al agresivității.

Forma ochilor

Acordă atenție formei ochilor câinelui tău, precum și poziției sprâncenelor sale. Un alt indiciu important este contactul vizual. Câinii se holbează la oameni din motive de iubire sau amenințare, dar dacă patrupedul își întoarce privirea, asta ar putea însemna că se simte inconfortabil. Nu te ignoră, ci îți cere să te calmezi. Contactul vizual direct este amenințător în limbajul canin.

Iată alte expresii faciale la care trebuie să fii atent:

Ochi de balenă

Când câinele își arată albul ochilor, înseamnă că se simte stresat sau anxios. Cunoscut sub numele de ochi de balenă, este important să recunoști că împingi un câine în afara zonei sale de confort.

Privire dură

Dacă ochii animlului par reci în timp ce te privește fix, acest lucru semnalează o amenințare. Câinele ar putea deveni rapid agresiv.

Te fixează

Atunci când câinele se uită fix la tine cu ochi blânzi, este o privire de iubire. Dar are o privire rece, dă-te înapoi și oferă-i spațiu.

Clipește

Câinii pot clipi încet atunci când se simt confortabil și fericiți. Pe de altă parte, clipitul rapid poate fi un semn de stres sau frustrare.

Privire de cățeluș

Când ridică sprânceana, are acea față adorabilă de cățeluș. Câinele poate fi trist sau încearcă să-ți comunice ceva.

Expresii faciale care implică gura și nasul

În momentul în care câinele își arată dinții din față, te amenință cu o mușcătură. Nasul încrețit și colții ascuțiți sunt un avertisment clar. Dar există și alte expresii faciale care implică gura și nasul:

Își linge buzele

Când câinele își linge nasul sau buzele, poate indica faptul că se simte stresat sau comunică un semnal de împăcare.

Limba atârnă din gură

Mulți câini fericiți și relaxați își lasă limba să atârne pe marginea gurii. Dar dacă limba este scurtă și iese în față, poate indica stres.

Gura deschisă

Câinii relaxați țin gura puțin deschisă. În schimb, o gură închisă indică uneori tensiune.

Cască

Câinii căscă atunci când sunt anxioși sau stresați. Să nu te surprindă dacă patrupedul reacționează la căscatul tău cu unul propriu.

Gâfâie

Deși câinii gâfâie pentru a se răcori, gâfâitul rapid sau superficial poate fi un semn de stres.

Privește-ți câine pentru a citi cu exactitate expresiile faciale

Multe dintre aceste expresii faciale au o serie de semnificații. Singura modalitate de a te asigura că citești corect câinele este să îi privești tot corpul. De fapt, unul dintre studiile dr. Guo a arătat că, atunci când citesc indicii emoționale, câinii se uită mai mult la corpurile celorlalți decât la fețele lor. Specialistul recomandă să faci același lucru. În loc să te bazezi doar pe indicii faciale, „atenție la limbajul corpului, vocalizări și indicii contextuale”.