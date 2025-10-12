Care este cea mai agresivă rasă de pisici? Universitatea din Helsinki a creat primul chestionar științific care îți dezvăluie ce fel de pisică ai

Într-un demers științific inedit și ambițios, cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au creat un chestionar detaliat despre personalitatea pisicilor, menit să aprofundeze înțelegerea comportamentului acestor animale de companie fascinante. Studiul, cel mai amplu de acest gen la nivel internațional, a implicat colectarea și analizarea datelor despre 4.300 de pisici din 26 de rase diferite.

Motivul din spatele acestui studiu este cât se poate de practic: problemele comportamentale, cum ar fi agresivitatea, sunt frecvente în rândul pisicilor de companie. Aceste comportamente nu doar că afectează calitatea vieții animalelor, dar impactează și relația dintre pisică și proprietar.

Cum a fost construit chestionarul despre pisici: 138 de întrebări pentru o imagine completă

Cercetătorii au elaborat un chestionar cu 138 de afirmații, la care proprietarii de pisici au trebuit să răspundă. Întrebările au fost gândite astfel încât să cuprindă o gamă largă de comportamente și trăsături de personalitate. Printre afirmațiile evaluate se numără:

„Pisica se înțelege bine cu alte pisici din gospodărie”;

„Salută întotdeauna adulții necunoscuți într-un mod prietenos”;

„Aleragă brusc (zoomies)”.

Avantajul acestei metode este că reflectă comportamentul pisicilor în mediul lor natural, acasă, oferind o imagine mai realistă decât cea oferită de testele de laborator, potrivit Daily Mail.

Cele șapte trăsături cheie de personalitate

Analiza chestionarelor a condus la identificarea a șapte trăsături esențiale de personalitate și comportament la pisici:

Nivelul de frică;

Sociabilitatea față de oameni;

Sociabilitatea față de alte pisici;

Nivelul de activitate și joacă;

Agresivitatea față de oameni;

Comportamentul de îngrijire;

Probleme cu dusul afară.

Rasele și personalitatea

Cercetătorii au observat diferențe notabile între rase în ceea ce privește cele șapte trăsături analizate. Iată câteva dintre concluziile lor:

Albastru de Rusia – cea mai temătoare rasă.

Abisiniană – cea mai curajoasă și puțin temătoare.

Bengal – cea mai activă rasă.

Persana – cea mai pasivă.

Siameza și Balinieza – cele mai atente și grijulii.

Van turcească – cea mai agresivă față de oameni și mai puțin sociabile cu alte pisici.

„Cea mai temătoare rasă este Albastru de Rusa, în timp ce Abisiniana e cea mai curajoasă. Bengal a fost cea mai activă rasă, în timp ce Persana este cea mai pasivă”, a remarcat autorul lucrării, Hannes Lohi, de la Universitatea din Helsinki.

„Rasele care au manifestat cea mai excesivă îngrijire au fost Siameza și balineza, în timp ce rasa Van turcească a obținut scoruri considerabil mai mari la agresivitate față de oameni și mai mici la sociabilitate față de pisici”.