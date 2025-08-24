Carnaval canin în Lituania. Sute de câini Corgi costumați în supereroi au oferit un spectacol unic, demonstrând că pot fi și atleți, și vedete

Corgii galezi, câinii simpatici și jucăuși deveniți celebri pentru legătura lor cu familia regală britanică, au un talent tare drăgălaș: sunt alergători pasionați. Cel puțin asta arată succesul „Corgi Race Vilnius”, un eveniment unic care are loc în capitala Lituaniei, în acest weekend, și care atrage anual sute de participanți și mii de spectatori.

Un festival al corgilor în inima Lituaniei

În acest an, peste 120 de echipe din toată Europa s-au reunit la Vilnius pentru a concura și celebra bucuria de a avea un câine Corgi. Patrupedele au venit din țări precum Polonia, Letonia, Germania, Austria și Italia, transformând capitala lituaniană într-un adevărat centru internațional al acestei rase.

Mii de localnici s-au strâns în cel mai mare parc al orașului, într-o atmosferă de sărbătoare. Evenimentul a inclus curse individuale, probe amuzante precum „cea mai puternică voce”, defilări în costume și alergări în grup, unde distracția a fost garantată atât pentru câini, cât și pentru stăpânii lor, transmite The Associated Press.

Întâlnirea mondială Corgi

Momentul culminant al evenimentului a fost duminică, 24 august 2025: Întâlnirea Mondială Corgi. Prin intermediul unei transmisiuni live, corgii din Lituania au fost conectați cu alte patrupede din Statele Unite, Irlanda și Polonia. Astfel, mii de iubitori ai acestei rase au putut să se bucure împreună de un eveniment global, demonstrând că pasiunea pentru corgi depășește granițele lumii.

O sărbătoare pentru toată familia

Participanții nu au fost doar iubitori de câini, ci și familii dornice să petreacă un weekend altfel. Janina Stoniene, profesoară pensionară, a venit împreună cu cei trei nepoți ai săi și a descris evenimentul ca fiind „o emoție deosebită și o bucurie pentru toată familia”.

Cei mici au fost fascinați mai ales de competiția costumelor, unde câinii au defilat costumați în personaje celebre. Printre aparițiile care au făcut furori s-au numărat un corgi transformat în Batman, unul în prințesă și altul costumat în avion.

Campioni cu patru lăbuțe

Unul cele mai amuzante momente a fost prestația lui Amigo, care a purtat un costum cu tematică industrială („Fur Factory”), completat de două coșuri de fum miniaturale. Câinele a fost declarat marele câștigător al concursului de costume, spre deliciul publicului.

La proba de sprint individual, învingător a fost Mango, un corgi local din Lituania. Stăpânul său, Ignas Klimaika, a relatat cu mândrie:

„Anul trecut am încercat să ne antrenăm zilnic, dar rezultatele nu au fost cele mai bune. Anul acesta am decis să venim fără antrenament, doar pentru a ne bucura de eveniment și, surpriză, Mango a câștigat!”.

Toată familia l-a susținut strigând și fluturând din mâini pentru a-l încuraja pe pista de alergare: „Știe că a câștigat și e foarte mândru de el”, a completat Ignas, care deja plănuiește participarea la ediția din 2026.