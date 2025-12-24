Deși hrănirea peștilor din acvariu pare o sarcină simplă, frecvența și tipul de hrană sunt elementele care mențin peștii vioi și departe de probleme de sănătate sau dezechilibru al apei.

Hrănirea corectă înseamnă porții mici, frecvență adaptată speciei și hrană de calitate. Altfel spus, un program echilibrat menține peștii sănătoși și contribuie și la un acvariu curat și stabil, potrivit NBC News.

Cu ce hrănim peștii

Un mit frecvent este acela că fulgii de pește sunt potriviți pentru orice specie și orice vârstă. În realitate, hrana sub formă de fulgi este recomandată în special pentru peștii tineri, cu vârsta de până la șase luni. După această perioadă, nevoile nutriționale ale peștilor se schimbă, un specialist sau veterinar fiind sursa ideală de sfaturi în acest sens.

Concret, exemplarele adulte au nevoie de un echilibru atent între proteine și grăsimi, adaptat mărimii finale, ritmului de creștere sau perioadelor de reproducere. De asemenea, de reținut este și că alegerea hranei trebuie făcută întotdeauna în funcție de specie, iar în această privință ajutorul de specialitate este important.

Cum hrănim peștii

Cât de des trebuie hrăniți peștii depinde de mai mulți factori: tipul de pește, tipul acvariului și temperatura apei. În general, dacă apa are peste 15 grade Celsius, majoritatea peștilor trebuie hrăniți zilnic. Peștii tropicali și betta sunt mai activi și au un metabolism mai rapid, motiv pentru care se recomandă hrănirea lor de cel puțin două ori pe zi, în porții mici. În schimb, peștii aurii pot fi hrăniți o dată pe zi, fără riscuri.

Prea puțină mâncare poate duce la slăbire, scăderea imunității și, bineînțeles, la comportamente agresive între pești. Pe termen lung, lipsa nutrienților esențiali le afectează creșterea și capacitatea de reproducere.

Pe de altă parte, hrănirea excesivă este una dintre cele mai frecvente greșeli ale celor care au acvariu. De ce? Excesul de hrană se descompune în apă și crește nivelul de amoniac și nitrați, ceea ce poate duce la îmbolnăvirea peștilor și la apariția algelor.

Un alt aspect adesea ignorat este cât de proaspătă este hrana. Recipientele de mâncare pentru pești ar trebui înlocuite la fiecare șase luni, deoarece vitaminele își pierd eficiența în timp, chiar dacă produsul nu este expirat.