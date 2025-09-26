Cât de mult afectează câinii cu stăpân mediul înconjurător: O nouă cercetare răstoarnă vechile concepții (VIDEO)

În întreaga lume, sunt undeva la un miliard de câini, iar mulți dintre ei au stăpân, comparativ cu circa 650 de milioane de pisici cu stăpân și fără stăpân.

Știm foarte bine ce vânători feroce sunt felinele, iar deseori, se vorbește despre impactul negativ asupra mediului. De asemenea, și câinii fără stăpân sunt percepuți ca o amenințare pentru biodiversitate, notează Science Alert.

Ce impact au câinii cu stăpân asupra mediului înconjurător

Câinii care au stăpân sunt, deseori, percepuți ca fiind inofensivi, deci au fost excluși din aceste discuții. Din păcate, această excludere s-a bazat mai mult pe sentimente și mai puțin pe date.

Conform unui nou studiu al cercetătorilor de la Curtin University din Australia, câinii cu stăpân un efect negativ mai puternic asupra mediului decât ne-ar plăcea să credem.

Chiar dacă sunt domestici, câinii rămân prădători. Pot vâna multe specii de animale sălbatice, iar mirosul și zgomotul produs de ei le poate speria.

Câinii cu stăpân sunt responsabili de mult mai multe atacuri asupra animalelor decât pisicile. De exemplu, aceștia sunt principalul motiv pentru declinul populației de pinguini din Tasmania. În Noua Zeelandă, câinii scăpați din lesă vânează păsări kiwi. De asemenea, câinii pot omorî păsări tinere, unele din speciile pe cale de disparție

Câinilor le place să alerge animale și păsări, ceea ce poate părea un comportament inofensiv. Dar astfel, acele animale și păsări obosesc și le forțează să consume mai multă energie decât ar fi necesar.

Mai mult decât atât, doar prezența câinilor, chiar și în lesă, pune animalele sălbatice în alertă. În Statele Unite, căprioarele fug mai repede și mai departe atunci când văd un om cu un câine decât atunci când văd doar un om.

Apoi, mirosurile pe care le lasă prin marcarea teritoriului acționează ca avertismente pentru celelalte specii. Cercetătorii americani au descoperit că animale precum vulpile, căprioarele sau râșii evită zonele prin care au trecut câini.

Ce este de făcut?

Firește, nu sugerăm în niciun fel să nu adopți un cățel. Acesta îți va aduce o mulțime de beneficii și, dacă ai grijă, impactul acestuia va fi foarte mic.

Îți recomandăm să-l plimbi în zone despre care știi că nu există specii sălbatice protejate. De aceea, unele rezervații naturale din România interzic accesul cu câini, iar altele permit accesul numai dacă aceștia sunt ținuți în lesă.

Totodată, îți sugerăm să-l ții aproape de tine și când îl scoți în natură și să fii atent la comportamentul său. Desigur, câinele trebuie să alerge și să se simtă bine, dar nu în detrimentul altor animale.

Concluzii

Câinele tău îți aduce multă bucurie, dar este foarte important să respecți natura și să-l plimbi în mod responsabil. Din acest motiv, dresajul este esențial, pentru că în acest mod, cățelul te va asculta și va sta lângă tine.

Altfel, întâlnirile dintre animalele sălbatice și cățeii noștri pot fi foarte inofensive, așa cum poți vedea și în videoul de mai jos: