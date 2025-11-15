Cât de repede aleargă pisica și cât de sus poate sări: felina ta este o mică atletă. De ce noi, oamenii, nu ne putem compara cu pisicile

În timp ce pisica ta pufoasă și răsfățată se așază într-un loc moale pentru al treilea pui de somn al zilei, e greu de crezut că este, de fapt, o super-atletă care poate alerga mai repede decât oamenii.

Curiozități despre pisici

Sigur ai văzut-o alergând prin casă, sărind de pe un mobilier pe altul, dar asta e o joacă de copii în comparație cu ceea ce ar putea face pisica ta, dacă ar fi nevoie.

Oamenii vs. pisicile

E umilitor să te gândești că pisica ta, o pufoșenie care torce, te întrece la alergat. Cea mai rapidă viteză pe care o poate atinge un om este de aproximativ 43 km/h, aici vorbim de sportivi talentați, bine antrenați și aflați în cea mai bună formă fizică. Un atlet obișnuit poate alerga până la 35 km/h, iar majoritatea dintre noi, oamenii obișnuiți, am avea dificultăți în a depăși un elefant, care poate alerga rapid cu aproximativ 16-24 km/h.

O pisică obișnuită și sănătoasă, însă, fără antrenament, condiție fizică și o cantitate mare de carbohidrați, poate alerga cu o viteză uimitoare de aproximativ 48 km/h! Tot ce i-ar trebui pisicii pentru o astfel de performanță atletică este puțină motivație, cum ar fi să fugă de pradă sau de un câine mare, scrie Petfinder.

Ai putea spune că nu este o comparație corectă – o pisică are patru picioare, iar oamenii au doar două. Este adevărat, dar picioarele noastre sunt mult mai lungi și ar trebui să putem ține pasul!

Conform profesorului universitar Peter Weyand, animalele cu patru picioare folosesc aceleași materiale ca și noi pentru a alerga – oase, mușchi și tendoane, care nu sunt diferite de ale noastre. Se pare că diferența de viteză nu constă în numărul de picioare pe care le avem sau în cât de repede ne putem mișca, ci în ce măsură forța musculară poate exercita picioarele pe sol. Pisicile au picioare foarte musculoase. De asemenea, au coloane vertebrale foarte flexibile care se arcuiesc și se îndreaptă în timp ce aleargă, oferindu-le un pas enorm.

Oamenii vs. pisicile la săritura în înălțime

Dar săriturile verticale? Recordul mondial pentru săritura în înălțime pentru oameni este de 2,4 metri. Și conform Cărții Recordurilor, un acrobat chinez a făcut odată o săritură verticală de 2,4 metri printr-un cerc. Bine, o pisică s-ar putea să nu poată egala asta, dar să fim corecți – o felină are mai puțin de 60 de centimetri înălțime! Cu toate acestea, o pisică de casă obișnuită poate realiza o săritură verticală la o înălțime de 1,5 metri sau mai mult (fără să alerge), ceea ce poate fi de până la șapte ori înălțimea ei.

Cât de agilă e pisica

Pisica are o agilitate incredibilă, iar în fotbal sau baschet ar putea cu ușurință să-i depășească pe sportivii calificați. Dar, din moment ce pisicile sunt destul de pricepute lq mânuirea unei mingi, nu ar mai fi un joc!

Felinele sunt, de asemenea, extrem de flexibile și grațioase, capabile de manevre aeriene uimitoare. Acestea își pot etala agilitatea într-o competiție de gimnastică, însă mișcările și echipamentul gimnastic au fost create pentru forma umană, nu pentru cea felină, așa că nu există o comparație echitabilă.

A ști cât de atletică este, de fapt, pisica ta ar putea răspunde la unul dintre misterele feline, și anume – de ce au pisicile acel aer de superioritate? Da, pisica ta știe. Dintre voi doi, ea e cea care ar putea să obțină o recomandare importantă pentru o băutură sportivă.