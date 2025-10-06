Cât de sigure sunt tratamentele antiparazitare pentru câini și pisici: Un nou studiu ridică semne de întrebare asupra impactului lor asupra mediului

Un sondaj recent lansat în Marea Britanie urmărește modul în care proprietarii de animale folosesc și elimină tratamentele antiparazitare tip spot-on.

Directoratul pentru Medicamente Veterinare (VMD) a demarat un sondaj online adresat proprietarilor de câini și pisici din Marea Britanie, pentru a înțelege mai bine cum sunt utilizate și eliminate tratamentele antiparazitare aplicate local (spot-on). Inițiativa face parte din Planul Guvernamental privind Impactul Farmaceuticelor asupra Mediului, care urmărește să adune dovezi pentru a ghida politicile viitoare, notează Vet Times.

Ce presupune sondajul

Sondajul întreabă proprietarii despre:

locul și modul în care achiziționează tratamentele împotriva puricilor și căpușelor;

modul de aplicare și de eliminare a produselor;

factorii care le influențează alegerea;

gradul de conștientizare cu privire la potențialul impact asupra mediului.

Gavin Hall, director adjunct al VMD, a declarat:

„Ne angajăm să colectăm dovezi solide despre modul în care aceste medicamente veterinare importante sunt folosite în practică. Acest sondaj va ajuta la consolidarea bazei de date pentru decizii viitoare privind protecția atât a animalelor noastre de companie, cât și a mediului în care trăiesc.”

Îngrijorări crescânde legate de mediu

Impactul antiparazitarelor asupra mediului, în special al substanțelor fipronil și imidacloprid, devine tot mai discutat.

Un studiu publicat recent a descoperit că aceste substanțe erau detectate la niveluri nocive pentru mediu în toate probele prelevate din ape reziduale provenite de la câini, pe o perioadă de 28 de zile.

Președintele Asociației Veterinare Britanice (BVA), Rob Williams, a salutat inițiativa sondajului:

„Știm că antiparazitarele sunt esențiale pentru prevenirea și tratarea paraziților, dar cercetările recente au arătat o legătură între utilizarea lor și daunele aduse faunei și mediului. Sunt necesare mai multe date pentru a înțelege pe deplin impactul, iar sondajul VMD va oferi informații importante despre modul în care proprietarii folosesc și elimină aceste medicamente, ceea ce poate ghida acțiuni viitoare.”

Și grupul industrial NOAH, care a lansat inițiativa „Folosește corect, tratează corect” pentru promovarea utilizării responsabile a antiparazitarilor, a declarat:

„Este important ca discuțiile despre utilizarea acestor produse să fie echilibrate și bazate pe dovezi. De aceea, salutăm sondajul VMD, ca un mijloc de a înțelege mai bine modul în care produsele sunt folosite în practică.”

Lacune în cunoștințe

Veterinarul Martin Whitehead, care a susținut adoptarea unui tratament antiparazitar bazat pe risc, a declarat că sondajul este binevenit, deoarece:

„Există foarte puține informații despre utilizarea și abuzul antiparazitarilor la animalele de companie, iar acest sondaj va ajuta la completarea acestei lacune, cel puțin pentru produsele tip spot-on.”

Totuși, el a subliniat că sondajul se concentrează doar pe tratamentele spot-on și se adresează în principal proprietarilor de animale.

„Parazitarele orale și injectabile, precum și produșii lor de descompunere, pot contamina de asemenea mediul, deși amploarea acestei contaminări nu este cunoscută.”

Dr. Whitehead a adăugat:

„Principala cauză a contaminării mediului cu antiparazitare pentru animale de companie este utilizarea excesivă, promovată ani de zile de profesioniștii veterinari prin recomandarea tratamentelor pe tot parcursul anului, mai ales ca parte a planurilor de sănătate pentru animale.”

Sondajul, anonim, va fi deschis până la 1 ianuarie 2026.

