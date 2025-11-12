Articole / Reportaje

Deznodământ surprinzător: Cățelul dat dispărut după un accident de mașină a fost găsit în viață

Catinca Andrușcă 12 noiembrie
Accident: mașină răsturnată pe un câmp Sursa foto: gofundme

Chewie, un tekel din statul Wyoming, se afla în mașină alături de stăpâni când un camion i-a lovit din plin. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a rostogolit de trei ori, a aterizat într-un șanț și Chewie a fost zburat pe geam. Alături de Chewie se afla și pisica familiei, Newt, care nu a supraviețuit impactului.

Chewie, cățelul supraviețuitor

Stăpânii lui Chewie au crezut că patrupedul a fost ucis în impact, alături de Newt. Însă, la o săptămână după accident, au fost sunați de un cuplu de turiști aflați în zonă, care au văzut cât de speriat era cățelul. Scott și Kodi au reușit să se apropie de Chewie, l-au luat în brațe și l-au dus la un adăpost. Datorită microcipului, medicii au putut să-i identifice stăpânii și să-i anunțe că Chewie trăiește.

„Eram cu adevărat fericit pentru că fusesem în doliu de mai bine de o săptămână. Este un miracol și sunt atât de fericit că a fost găsit,” a scris Lohr, stăpâna lui Chewie, într-o postare pe Facebook. „Cățelul acela este cel mai bun prieten al meu și abia aștept să-l am din nou lângă mine.”

Chewie a fost adus acasă și a fost reunit cu familia sa. El nu a suferit răni grave în urma accidentului, potrivit publicației People.

Sursa foto: gofundme

