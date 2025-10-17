Caz real la Iași: Un ursuleț de pluș găsit în stomacul unui ciobănesc german. Câte astfel de cazuri apar lunar (VIDEO&FOTO)

Ce mai poți găsi în stomacul unui câine? Ei bine… un ursuleț de pluș! Medicul veterinar ne spune câte cazuri întâmpină lunar!

Atenție, proprietari de câini! Sindromul de pica este tot mai frecvent.

Curiozitatea câinilor nu are limite, iar uneori instinctul de a explora lumea cu gura îi poate duce direct pe masa de operație. Fie că este vorba de un pui energic care descoperă tot ce prinde, fie de un adult plictisit sau anxios, ingestia de obiecte străine este una dintre cele mai frecvente urgențe întâlnite în cabinetele veterinare. Jucării, șosete, elastice, pietricele sau chiar bucăți de burete ajung adesea acolo unde nu le este locul, în stomacul animalului. În aceste cazuri, fiecare oră contează, pentru că un corp străin blocat pe traiectul digestiv poate provoca dureri intense, perforații, infecții și, uneori, moartea.

Un astfel de caz a fost descoperit recent de medicul veterinar Gramada Iulian Cătălin, administrator al Cabinetului Veterinar Sfântul Modest, care a intervenit chirurgical pentru a salva un ciobănesc german ce înghițise un ursuleț de pluș. Povestea, deși cu final fericit, este o lecție importantă pentru toți proprietarii de animale: prevenția și atenția pot face diferența dintre o joacă nevinovată și o urgență medicală gravă.

Obiectele străine pot provoca blocaje intestinale grave

Dacă ai un câine curios, care ronțăie tot ce găsește, ține cont de câteva reguli esențiale:

Ține jucăriile mici și textilele departe de el.

Supraveghează-l atunci când se joacă.

Alege doar jucării special concepute pentru câini, din cauciuc rezistent.

Dacă observi că vomită, refuză mâncarea sau este apatic, mergi imediat la veterinar!

Fă controale periodice, mai ales dacă știi că are „gusturi dubioase”.

Caz șocant la Iași: un ursuleț de pluș descoperit în stomacul unui ciobănesc german

Pentru cititorii Pets&Cats, medicul veterinar Gramada Iulian Cătălin, administratorul Cabinetului Veterinar Sfântul Modest, a povestit cum a descoperit un ursuleț de pluș în stomacul unui câine și a explicat de ce aceste situații sunt tot mai frecvente.

Reporter: Cum v-ați dat seama că acel câine înghițise un ursuleț de pluș?

Dr. Gramada Iulian Cătălin: Cățelul, din rasa Ciobănesc german, prezenta vărsături, apatie și lipsa apetitului. Inițial i-am administrat tratament simptomatic, dar cum starea nu s-a îmbunătățit, am recomandat o radiografie. Așa am descoperit corpul străin. Un ursuleț de pluș, la nivelul stomacului.

Reporter: Cât de des întâlniți cazuri de ingestie a obiectelor străine?

Dr. Gramada: Lunar avem cam 3-4 cazuri. Sindromul de pica (tendința animalului de a înghiți obiecte nealimentare) este din ce în ce mai des întâlnit și necesită atenție din partea proprietarilor.

Reporter: Ce simptome ar trebui să alarmeze stăpânii?

Dr. Gramada: În primul rând, vărsăturile repetate și durerile abdominale. Dacă un câine vomită o dată, dar apoi mănâncă și este alert, nu e motiv de panică. Dar dacă vomită de mai multe ori și refuză mâncarea, trebuie dus imediat la veterinar.

Reporter: Există rase sau vârste mai predispuse?

Dr. Gramada: Da. Puii sunt cei mai curioși și pot înghiți obiecte din greșeală. Printre rasele care ajung frecvent la operație se numără Bulldogul francez, Ciobănescul german, Beagle-ul și Bichonul. La pisici, cel mai des sunt afectate cele europene.

Reporter: Ce se poate întâmpla dacă un obiect rămâne blocat?

Dr. Gramada: Poate fi fatal. Se poate ajunge la necrozarea intestinului și, ulterior, la peritonită septică — o complicație gravă și dureroasă.

Reporter: Cum pot fi prevenite astfel de incidente?

Dr. Gramada: Prin educație și supraveghere. Câinele trebuie învățat, prin dresaj, că nu are voie să mănânce obiecte. Nu lăsați la îndemână șosete, jucării de copii, bureți, sfori, oase fierte etc. Alegeți jucării sigure, din cauciuc rezistent.

Reporter: Ce le recomandați stăpânilor care se confruntă cu astfel de comportamente?

Dr. Gramada: Dacă știți că animalul are tendința de a mânca obiecte străine și îl surprindeți făcând asta, mergeți de urgență la veterinar, uneori se poate evita operația prin provocarea vomei. Ca măsură preventivă, ascundeți obiectele care l-ar putea tenta.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru toți iubitorii de animale?

Dr. Gramada: Mesajul meu pentru voi va rămâne întotdeauna același:

Deparazitați-l periodic.

Faceți-i vaccinul anual.

Efectuați anual un set de analize de sânge și de urină.

Sterilizați-l, pentru că doar așa veți economisi mulți bani și veți preveni suferința. A încheiat medicul veterinr Gramada

Dragostea pentru un animal nu se arată doar prin joacă și afecțiune, ci și prin grijă, atenție și prevenție. Fii un stăpân responsabil, pentru că sănătatea prietenului tău patruped depinde de tine!

