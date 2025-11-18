Cea mai frumoasă prietenie dintre un băiețel și pisica lui. Amândoi s-au născut cu o malformație la gură și au ochi de culori diferite / Hărțuit la școală din cauza aspectului fizic, a găsit alinare în Moon

Madden Humphreys, în vârstă de 14 ani, s-a născut cu o malformație a buzei, precum și cu o afecțiune cunoscută sub numele de heterocromie iridum completă, ceea ce înseamnă că ochii lui au două culori diferite. Deși „buza de iepure” i-a fost corectată prin intervenție chirurgicală, băiatul încă poartă o cicatrice în urma procedurii. Din cauză că este diferit, Madden a început să fie hărțuit la școală, de către colegii lui.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hărțuit la școală din cauza defectelor fizice, un băiețel adoptă o pisică specială de la 1600 de km distanță

„De obicei, este plin de viață, fericit și distractiv”, a declarat mama lui Madden, Christina Humphreys. „Nu a fost [nesigur pe el] până când alți copii au început să-i arate asta și apoi să spună lucruri neplăcute”, scrie CBS News.

Christina Humphreys nu era sigură cum să-și ajute fiul, până când a dat peste o postare pe Facebook, într-un grup pentru mamele copiilor cu defecte fizice. Postarea conținea o fotografie cu o pisică, care aștepta să fie adoptată de la un adăpost de animale din Minnesota și care avea „buză de iepure”.

Madden și Moon sunt cei mai buni prieteni

Însă asemănările nu s-au oprit aici. Spre surprinderea lui Humphreys, felina avea și ea doi ochi de culori diferite – unul căprui și unul albastru – la fel ca fiul ei. Asta se întâmpla în 2018.

„Am știut imediat că această pisicuță era menită să facă parte din familia noastră”, a scris Humphreys într-o postare emoționantă pe blogul Love What Matters. „Erau destinați să fie cei mai buni prieteni. E amuzant cum un animal de companie te poate face să te simți mai puțin singur”.

Așadar, familia Humphrey s-a înghesuit în mașină pentru o excursie cu mașina și a călătorit tot drumul din Oklahoma până în Minnesota pentru a aduce pisica acasă.

„Sunt uimită de cum s-a derulat totul. Sună prostesc, dar soarta a vrut ca acești doi să fie împreună”, a spus Christina pe blog. „Nu există altă explicație. Pisicuța asta era atât de departe de noi. Sunt uimită că am aflat despre ea și chiar mai uimită de prietenii și străinii care ne-au ajutat să ajungem la ea și să o adoptăm. Toată lumea are nevoie de un prieten și toată lumea trebuie să se simtă înțeleasă. Sunt atât de recunoscătoare că Madden îl are pe Moon… Sper că Moon îl va ajuta pe Madden să realizeze că a fi născut unic este un lucru incredibil”.

Val de susținere pe internet

Familia Humphrey documentează acum aventurile celor doi pe Instagram, contul fiind numit Madden and Moon, unde fotografiile devin rapid virale, iar internauții se bucură de povestea lor inspirațională.

„Ești eroul meu!”, i-a transmis un internaut. „Și cât de binecuvântat ești că ai găsit un prieten atât de incredibil! Dacă aș fi avut un astfel de prieten când eram mic, poate că toată intimidarea și jignirile ar fi fost mai ușoare. De asemenea, m-am născut cu buză despicată, iar copiii au fost răi. Mă bucur atât de mult că o ai pe Moon și vă susțin și vă iubesc pe amândoi!!”, i-a transmis altcineva.

Având în vedere că rețelele sociale sunt pline de imagini și mesaje emoționante, este încurajator să vezi cum puterea lor este folosită în scopuri benefice: imaginea unei pisici speciale a ajuns la mama unui băiețel hărțuit de colegii de școală, aflat la aproape 1.600 de kilometri distanță.