Cel mai luxos adăpost pentru pisici din lume este în Dubai: O vilă cu 10 camere a devenit casă pentru 400 de feline salvate de pe străzi (VIDEO)

Într-un cartier din Dubai, o vilă impresionantă s-a transformat într-un loc extraordinar: un adăpost pentru mai bine de 400 de pisici salvate de pe străzi. Vila are 10 camere, iar fiecare cameră găzduiește animale care au fost abandonate, rănite sau care pur și simplu nu ar fi putut supraviețui pe străzi.

O vilă transformată în paradis pentru 400 de pisici salvate

Inițiativa aparține Dinei și prietenei ei, două femei care au decis că nu pot rămâne indiferente la suferința animalelor fără stăpân. Au amenajat vila astfel încât fiecare pisică să aibă un spațiu sigur și confortabil, cu hrană, îngrijire medicală și atenție. În timp, casa s-a transformat într-un adevărat refugiu și într-un exemplu de compasiune.

„Cea mai mare provocare a noastră e să găsim, în cele din urmă, adoptatori, pentru că noi le salvăm de pe străzi, le ajutăm să socializeze, iar în cazul celor rănite, le tratăm și le ducem la veterinar. Dar e mult mai scump să le ținem într-un cabinet decât într-un foster. Așa că am venit cu această idee – un adăpost mare pentru toate pisicile.

Acum avem în jur de 400 de pisici de care avem grijă, dar periodic reușim să dăm unele în adopție și, tot periodic, salvăm altele. Ne adresăm oamenilor pe care îi invităm să vină la noi, să le vadă, să se joace cu ele, să înțeleagă ce înseamnă o pisică în viața lor și să ne facă cunoscuți prin toate rețelele de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Gulf Buzz (@gulfbuzz)

Scopul nostru nu e să le ținem aici; scopul nostru final e să le găsim o familie iubitoare”, spune Dina, cea care a pus bazele acestui adăpost atipic.

Cei care doresc să se implice pot adopta sau oferi foster contactând contul de Instagram @dubaistreetkitties. De asemenea, pot susține proiectul prin donații sau contribuind la plata hranei și a tratamentelor veterinare.

Dincolo de ajutorul material, fondatoarele subliniază importanța educației. Învațarea copiilor și a comunității despre responsabilitatea față de animale poate preveni suferința altor vieți lăsate pe stradă.

