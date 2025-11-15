Cele mai neobișnuite 5 rase de pisici: atrag toate privirile. Aspectul lor fizic fascinează iubitorii de animale

Pisici fără păr, coadă sau cu urechile îndoite, un lucru este sigur: aceste 5 rase de feline sunt neobișnuite, dar memorabile. Ai auzit vreodată de Donskoi sau Selkirk Rex?

Rase de pisici neobișnuite

În timp ce Ragdoll, Maine Coon și Persana sunt rase de pisici celebre, altele sunt mai puțin cunoscute. În ciuda aspectului lor distinctiv, aceste feline sunt companioni excelenți.

Donskoi

Donskoi sau Don Sfinx este o pisică de mărime medie, vioaie și inteligentă. Lipsa blănii o face foarte sensibilă la temperaturi extreme, așa că este important să o protejăm, mai ales dacă are acces afară. Este o pisică ideală pentru apartament.

Longevitate: Speranța de viață a unui Donskoi este între 12 și 15 ani.

Mărime și greutate: masculii și femelele cântăresc în medie între 3 kg și 7 kg și măsoară între 20 cm și 28 cm la greabăn.

Caracteristici fizice: seamănă cu pisica Sfinx prin lipsa părului.

Blană: are, de fapt, un puf foarte fin.

Selkirk Rex

Selkirk Rex este o pisică de mărime medie, cu o trăsătură izbitoare: blana sa creță. Această rasă americană este relativ nouă. Cu aspectul său pufos, Selkirk Rex se adaptează bine atât la viața în aer liber, cât și la cea în apartament. Calmă, chiar leneșă, se descurcă bine într-o familie.

Speranța de viață a unui Selkirk Rex este între 15 și 20 de ani.

Mărime și greutate: masculii și femelele cântăresc între 3 kg și 7 kg. Măsoară până la 30 cm la greabăn.

Caracteristici fizice: blana creță și foarte densă.

Sănătate: poate fi predispusă la anumite boli ereditare, cum ar fi leucemia felină sau boala renală polichistică, scrie Le Figaro.

Scottish Fold

Scottish Fold este o pisică de mărime medie, de origine scoțiană. Urechile sale îndoite sunt cea mai distinctivă trăsătură a sa. Este calmă și discretă, care se bucură de compania stăpânilor săi.

Speranța de viață a rasei Scottish Fold este între 13 și 15 ani.

Mărime și greutate: masculii și femelele cântăresc între 3 kg și 5 kg și măsoară până la 30 cm la greabăn.

Caracteristici fizice: Scottish Fold este recunoscut după capul lat și urechile pliate înainte.

Păr: poate avea păr scurt sau mediu, în funcție de origine.

Sănătate: Scottish Fold poate fi afectată de mai multe boli, cum ar fi osteocondrodisplazia și osteoartrita.

Manx

Pisica Manx sau pisica din Insula Man este robustă și puternică, fără coadă (are un ciont). Originară din Insulele Britanice, Manx are un temperament calm și jucăuș, fiind o rasă plăcută cu care să trăiești. Notă: blana sa groasă necesită îngrijire multă.

Longevitate: Speranța de viață a unui Manx este între 15 și 20 de ani.

Mărime și greutate: masculii și femelele cântăresc între 3 și 5 kg și măsoară până la 40 cm la greabăn.

Blană: Manxul are blană scurtă și mătăsoasă.

Sănătate: nu este predispusă la probleme medicale.

Orientală

Orientala este o rasă de pisici foarte elegantă, originară din Thailanda, la fel de afectuoasă pe cât este de încăpățânată. Are capul unic, nasul foarte lung și gros și urechi foarte mari. Această pisică vorbăreață își dorește un singur lucru: să fie alături de stăpânul său. Pentru că, în spatele personalității sale puternice, poate suferi ușor de singurătate.

Speranța de viață a pisicii Orientale este între 12 și 15 ani.

Mărime și greutate: masculii și femelele cântăresc între 2 kg și 5 kg și măsoară aproximativ 30 cm la greabăn.

Blană: foarte scurtă și moale. În general, de culoare uni sau tigrată, cu pete colorate.

Nu are probleme grave de sănătate.

Adoptarea unui animal de companie este un angajament, o decizie pe care ar trebui să o iei în considerare cu multă atenție. Nu ezita să contactezi medicul veterinar sau cel mai apropiat adăpost de animale înainte să faci pasul. În felul acesta afli ce rasa de pisici s-ar potrivi cel mai bine nevoilor tale.