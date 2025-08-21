Cererea de câini-lup a explodat. Tot mai mulți oameni își doresc animale hibride, dar nu înțeleg că au nevoi și comportamente foarte diferite de câinii obișnuiți

În ultimii ani, cererea pentru câini hibrizi, rezultați din încrucișarea dintre câini domestici și lupi, a crescut considerabil în toată lumea. Dacă pentru unii stăpâni, aceste animale reprezintă o alegere exotică și o demonstrație de forță, pentru alții sunt o povară. În paralel, specialiștii avertizează asupra riscului uriaș pe care acești hibrizi îl reprezintă pentru viitorul populațiilor de lupi sălbatici din Europa și nu numai.

Povestea unui crescător italian de câine-lup

Pentru Alessio Camatta, muncitor în construcții din nordul Italiei, totul a început în 2006. După moartea bruscă a ciobănescului său german din cauza unui defect genetic, el a căutat online un companion mai puternic și mai rezistent. Așa a descoperit câinele-lup cehoslovac, o rasă impozantă, cu aspect sălbatic, creată în trecut pentru armată prin încrucișarea dintre ciobănescul german și lupul eurasiatic.

„După o lună am mers și am cumpărat o femelă, Uma, cu 800 de euro. Nu eram pregătit pentru așa ceva”, povestește Camatta, în timp ce arată spre țarcul uriaș pe care l-a construit pentru animalele sale.

În prezent, el deține cinci câini-lup și este implicat activ în proiecte internaționale de monitorizare genetică, notează National Geographic.

De la animal de război la vedetă pe rețele sociale

Inițial, câinii-lup au fost creați pentru misiuni militare, însă popularitatea lor a explodat odată cu apariția serialului Game of Thrones și cu viralizarea pe TikTok a unor clipuri cu acești hibrizi. Dacă în urmă cu 20 de ani, în Italia se vindeau doar câteva sute de exemplare pe an, astăzi numărul trece de 1.000, iar un exemplar bun poate ajunge la 2.000 de euro.

Care e problema? Mulți proprietari sunt fermecați de aspectul impunător, dar nu înțeleg că aceste animale au nevoi și comportamente foarte diferite de câinii obișnuiți.

Hibridizarea accidentală, un pericol pentru lupii sălbatici

Dincolo de comerțul legal, fenomenul se complică prin apariția hibrizilor rezultați din împerecherea câinilor vagabonzi sau de pază cu lupi sălbatici. În zonele montane ale Italiei, Croației și Sloveniei, unde lupii au revenit recent după ce fuseseră aproape exterminați, tot mai multe exemplare prezintă ADN canin.

„Dacă ar fi un proces natural, am putea vorbi de evoluție. Dar acum este accelerat artificial, din neglijența oamenilor”, avertizează Valeria Salvatori, expertă în conservarea lupilor.

În unele regiuni din Italia, studiile arată că 70% dintre lupi au deja ADN de câine, iar în Croația, procentul ajunge chiar la 80%.

Confuzia legislativă și piața neagră

Deși legile europene cer ca fiecare câine-lup să fie înregistrat și să provină din cel puțin patru generații de încrucișări în captivitate, realitatea arată diferit. Multe exemplare sunt vândute fără acte sau cu documente false, uneori provenind din lupi aduși ilegal de pe piața neagră.

În 2017, o operațiune majoră a autorităților italiene a dus la confiscarea a peste 200 de hibrizi ilegali. Totuși, instanțele s-au confruntat cu o dilemă: unde tragi linia între „câine” și „lup”?

Situația din America de Nord e și mai grav

Dacă în Europa discuția se axează pe riscurile pentru biodiversitate, în America de Nord, problema este și mai gravă din perspectiva siguranței publice. Zeci de mii de câini-lup trăiesc în captivitate, adesea cumpărați fără licențe.

Sanctuarele speciale, precum Mission:Wolf din Colorado sau Yamnuska Wolfdog Sanctuary din Canada, primesc zilnic apeluri de la proprietarii care nu mai pot controla animalele. Mulți descoperă prea târziu că acești câini nu vor să trăiască într-un apartament și nu se comportă ca patrupedele tradiționale.

„Pe la doi-trei ani, când instinctul lupului devine mai puternic, primim telefoane disperate”, spune Mike Gaarde, directorul Mission:Wolf. „Din păcate, trebuie să refuzăm mii de cazuri”.

Atacurile asupra oamenilor

Deși rare, atacurile există și apar în presă. În Italia, în 2018, o femeie de 74 de ani a fost ucisă de câinii-lup ai fiicei sale. În SUA, între 1978 și 2023 au fost raportate peste 20 de decese cauzate de acești hibrizi. De multe ori, tragediile sunt rezultatul unor condiții nepotrivite: animale ținute în spații mici, izolate sau neînțelese de stăpânii lor.

Unii cercetători văd hibridizarea ca pe o „poluare genetică”, comparabilă cu o extincție lentă. Alții consideră că nu există dovezi clare că hibrizii afectează negativ populațiile naturale.

Conservatorii radicali cer interzicerea comerțului cu câini-lup, argumentând că reproducerea acestora este inutilă și chiar periculoasă: „Am creat câinele acum 10.000 de ani. De ce vrem să repetăm experimentul?”, întreabă zoologul Luigi Boitani.

În schimb, susținătorii câinilor-lup spun că animalele au dreptul la viață și că problema reală este lipsa de educație a oamenilor: „Aceste animale nu au cerut să fie create. Soluția este să învățăm cum să le îngrijim, nu să le condamnăm”, spune Alyx Harris de la sanctuarul canadian.