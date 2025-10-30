China trimite în spațiu patru șoareci: Misiunea istorică a rozătoarelor care vor testa viața pe orbită, alături de cel mai tânăr astronaut chinez

Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială, precum şi patru şoareci, au anunţat joi autorităţile chineze, citate de AFP, transmite Agerpres.

Lansarea misiunii Shenzhou-21 este programată pentru vineri la ora locală 23:44 (15:44 GMT) de la Centrul de lansare a sateliţilor din Jiuquan, situat în nord-vestul Chinei, a anunţat Zhang Jingbo, purtătorul de cuvânt al Agenţiei chineze pentru zborurile spaţiale cu echipaj (CMSA).

Staţia spaţială Tiangong, gazda unui echipaj compus din trei astronauţi care se schimbă prin rotaţie la fiecare şase luni, reprezintă punctul forte al programului spaţial chinez.

Misiune istorică pentru cel mai tânăr astronaut chinez

Inginerul Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, este pe cale să devină cel mai tânăr astronaut chinez care participă la o misiune în spaţiu.

“Mă simt incredibil de norocos”, a declarat el joi în faţa jurnaliştilor. “Faptul că visul meu se poate integra în gloriosul parcurs al programului spaţial chinez reprezintă cea mai mare şansă pe care epoca noastră mi-a acordat-o”, a adăugat el.

Echipajul va fi condus de pilotul Zhang Lu, în vârstă de 48 de ani, care a participat deja la misiunea Shenzhou-15 în urmă cu peste doi ani. Specialistul în sarcină utilă Zhang Hongzhang, în vârstă de 39 de ani, completează echipajul acestei misiuni.

China trimite în spațiu patru șoareci

Din echipaj vor face parte şi patru şoareci – doi masculi şi două femele – care vor deveni subiecţii primelor experimente realizate de China asupra unor rozătoare pe orbita Pământului, a anunţat Zhang Jingbo.

Comandantul Zhang Lu s-a declarat încrezător în faptul că echipajul va putea “să se achite” de această misiune “cu succes”.

Programul spaţial al Chinei, singurul alături de cel al Statelor Unite şi al Rusiei (şi al fostei Uniuni Sovietice) capabil să trimită în mod autonom fiinţe umane în spaţiu, a inclus, de asemenea, trimiterea unor sonde robotizate pe Lună şi pe planeta Marte.

China şi-a dezvoltat considerabil programul spaţial în ultimii treizeci de ani. În 2019, această ţară asiatică a plasat o sondă pe partea nevăzută a Lunii, o premieră mondială. În 2020, a adus pe Terra eşantioane prelevate de pe partea vizibilă a Lunii şi a finalizat Beidou, sistemul său de navigaţie prin satelit.

Beijingul doreşte să trimită astronauţi pe Lună până în 2030, unde speră să construiască o bază.

Joi, CMSA a declarat că “menţine cu fermitate” acest obiectiv şi a prezentat o serie de “teste cruciale viitoare” aflate în pregătire, inclusiv testele care vizează modulul lunar Lanyue şi vehiculul spaţial cu echipaj uman Mengzhou.

Gigantul asiatic a investit miliarde de euro în programul său spaţial pentru a ajunge din urmă Statele Unite şi Rusia şi pentru a realiza ceea ce preşedintele Xi Jinping numeşte “visul spaţial” al poporului chinez.

