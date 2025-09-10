Clasamentul european 2025 al companiilor aeriene pentru transportul animalelor de companie: Cine intră în Top 5 și unde se află TAROM

Studiul AirAdvisor 2025 arată o Europă împărțită atunci când vine vorba de transportul animalelor de companie: doar cinci companii respectă toate criteriile, în timp ce restul lasă pasagerii cu câini și pisici fără aceleași opțiuni de călătorie.

Pe măsură ce tot mai mulți pasageri aleg să nu se despartă de animalele de companie atunci când zboară, AirAdvisor, platformă globală de referință în domeniul drepturilor călătorilor, a publicat clasamentul celor mai „pet-friendly” companii aeriene din Europa. Analiza a vizat politicile de transport ale celor mai mari 15 companii aeriene din UE și SEE și a scos în evidență primele cinci companii care reușesc să facă experiența de zbor alături de un câine sau o pisică mai puțin stresantă.

Analiza s-a concentrat pe trei întrebări esențiale:

Pot animalele de companie să însoțească pasagerii în cabină?

Există posibilitatea transportului în cala avionului sau ca marfă (cargo)?

Au acces și în lounge-urile companiilor aeriene, împreună cu stăpânii lor?

Pentru a fi considerate „pet-friendly”, companiile aeriene trebuiau să răspundă „da” la toate cele trei criterii. Doar cinci operatori au îndeplinit în totalitate condițiile: Aegean Airlines, KLM, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines și Finnair.

Puncte-cheie din clasamentul 2025:

Doar 5 companii aeriene din cele 15 analizate acceptă animale de companie în cabină, în cală și chiar în lounge-uri.

TAROM, compania aeriană națională a României, nu îndeplinește toate criteriile, deoarece lounge-urile sale rămân închise pentru animale.

3 operatori low-cost (Ryanair, Wizz Air, EasyJet) rămân complet inaccesibili pentru animalele de companie.

Companiile britanice sunt cele mai stricte din Europa: nu permit accesul în cabină, ci doar transportul ca marfă (cargo).

Costurile variază de la 35 € la Aegean până la 725 € la SAS, ceea ce arată cât de neuniforme rămân politicile companiilor aeriene.

Top 5 companii aeriene „pet-friendly” din Europa în 2025

Aegean Airlines: oferă unele dintre cele mai mici tarife pentru transportul animalelor de companie, începând de la 35 € pe zborurile interne.

KLM: permite transportul cargo de până la 75 kg, o opțiune potrivită pentru câinii de talie mare.

Lufthansa: acceptă ca două animale de dimensiuni mici să călătorească împreună, în același transportor de cabină.

SAS Scandinavian Airlines: acceptă transportul în cală de până la 150 kg, unul dintre cele mai mari praguri din Europa.

Finnair: se remarcă prin deschiderea față de animale mai puțin obișnuite, precum arici, iepuri sau țestoase, pe anumite rute.

Cele cinci companii acceptă animalele de companie în cabină, în cală și chiar în lounge-uri, oferind o experiență de călătorie completă și fără obstacole, atât pentru pasageri, cât și pentru animalele lor.

Top 3 companii aeriene cel mai puțin prietenoase cu animalele de companie

În timp ce unele companii aeriene excelează la capitolul transport al animalelor de companie, altele continuă să le interzică complet.

Ryanair: nu permite animale la bord, cu excepția câinilor de asistență certificați.

Wizz Air: aceeași restricție – nici pisici, nici câini, nici în cabină, nici în cală.

EasyJet: nu acceptă niciun animal la bord, cu excepția câinilor de asistență.

Pentru pasagerii români, politica strictă „fără animale” a companiei Wizz Air este cu atât mai importantă, având în vedere că aceasta operează cea mai mare parte a zborurilor din București și din aeroporturile regionale.

O excepție remarcabilă: Regatul Unit

Deși multe companii aeriene europene permit pisicilor și câinilor să călătorească în cabină, niciuna dintre companiile cu sediul în Marea Britanie nu oferă această opțiune, cu excepția câinilor de asistență certificați. Pasagerii britanici care doresc să zboare alături de animalele lor de companie trebuie să apeleze la serviciile cargo, o politică ce diferențiază Regatul Unit de restul Europei.

De ce contează acest lucru

Călătoria cu animale de companie aduce atât provocări logistice, cât și emoționale – mai ales atunci când apar întârzieri sau anulări de zboruri.

„Pentru mulți români, un animal de companie este un membru al familiei. În România, mai bine de jumătate dintre familii au un animal de companie, iar restricțiile privind zborurile cu acestea ajung adesea să fie o piedică pentru cei care își doresc să călătorească împreună.”

„Chiar și așa, regulile diferă mult de la o companie la alta, tarifele sunt adesea imprevizibile, iar teama de a fi nevoit să pui un animal în cala avionului rămâne cât se poate de reală. Prin acest clasament, vrem să oferim pasagerilor informații clare, care să le aducă liniște atunci când zboară, știind că prietenii lor necuvântători vor fi primiți și îngrijiți corespunzător,” declară Anton Radchenko, CEO AirAdvisor.

Un apel pentru reguli mai clare și unitare

Întârzierile și anulările de zboruri îi afectează cel mai mult pe pasagerii care călătoresc cu animale, iar lipsa unor reguli comune face ca reprogramarea biletelor să fie și mai complicată.

„Europa are nevoie urgent de un cadru clar și armonizat, care să recunoască animalele de companie drept membri ai familiei și să le protejeze bunăstarea atunci când apar perturbări de călătorie”, subliniază Radchenko.

În prezent, nu există un standard unic la nivelul UE, fiecare companie aeriană stabilindu-și propriile reguli. AirAdvisor face apel la politici comune, pentru ca toți pasagerii – inclusiv cei care călătoresc cu animale – să poată zbura cu mai multă încredere și liniște.

Metodologie: Pentru a realiza această analiză, au fost studiate politicile de transport pentru animale de companie ale celor mai mari 15 companii aeriene cu sediul în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European: Aegean Airlines, Finnair, Iberia, Lufthansa, KLM, SAS, Norwegian Air Shuttle, Air France, TAP Air Portugal, Volotea, Vueling, Ryanair, Wizz Air, LOT Polish Airlines și Air Europa. Regulamentele oficiale ale fiecărei companii au fost comparate pe baza a trei criterii esențiale: dacă animalele sunt permise în cabină, dacă pot călători în cală sau cargo și dacă au acces în lounge-urile companiilor aeriene. Acest cadru de analiză a permis o comparație consecventă și transparentă între operatori.

Despre AirAdvisor: AirAdvisor este o platformă globală de referință, specializată în apărarea drepturilor pasagerilor aerieni. De la înființare și până acum, a ajutat peste 500.000 de călători să obțină compensații pentru zboruri anulate, întârziate sau suprarezervate, precum și pentru bagaje pierdute.

Mai multe informații: https://airadvisor.com/ro

Mai multe despre clasament:https://airadvisor.com/en/blog/pet-friendly-airlines-eu

