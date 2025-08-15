Concediat din cauza câinelui și riscă închisoarea: Un fotbalist celebru a fost dat afară de șefi după ce și-ar fi abandonat animalul de companie

Moussa Sylla, atacantul de la Schalke 04, se află în mijlocul unei controverse care a captat atenția presei sportive. Fotbalistul este acuzat că și-ar fi abandonat câinele, un American Staffordshire Bull Terrier pe nume „Ghost”, într-un adăpost din Essen (Germania). Această situație poate avea consecințe legale serioase, sportivul riscând fie o amendă substanțială, fie chiar o condamnare la închisoare de până la doi ani.

Povestea lui Ghost: un câine adus ilegal în Germania

Câinele Ghost, de fapt un animal de rasă mixtă, a fost adus în Germania din Franța fără documente. Inițial achiziționat de fotbalist, animalul a fost ulterior lăsat unei dresoare, după cum relatează presa locală. Pe 5 august, Ghost a ajuns la Adăpostul de Animale „Albert Schweitzer” din Essen, revenind acolo după ce ar fi fost părăsit de stăpân. Rasa câinelui fiind considerată periculoasă, importul său ilegal complică și mai mult situația, expunându-l pe Sylla la sancțiuni legale, scrie waz.de.

Reacția clubului de fotbal

Problemele pentru Moussa Sylla nu se limitează doar la autorități. Șefii clubului Schalke nu sunt mulțumiți de situație, motiv pentru care i-ar fi desfăcut contractul atacantului. În paralel, câinele nu va rămâne pentru mult timp în adăpost, existând șanse mari să fie returnat în țara sa de origine.

Cum se apără Moussa Sylla

Prin intermediul avocatului său francez Dylan Bourkab, Moussa Sylla neagă vehement acuzațiile. Avocatul susține că presa a distorsionat faptele și că dresoarea, care se ocupa de câine, ar fi refuzat să îl returneze.

„Fără a efectua o verificare temeinică a faptelor, presa a răspândit acuzații nefondate din partea îngrijitoareei câinelui, al cărui nume real este Luffy. Ea a ales să întrerupă orice contact cu familia lui Sylla, în ciuda solicitărilor repetate de a-i returna animalul”, a transmis apărarea fotbalistului.

Avocatul mai precizează că dresoarea a reținut ilegal câinele și documentele sale, solicitând, totodată, o sumă de bani mascată sub formă de donație, ca precondiție pentru returnarea animalului.

Reacții și controverse în media

Fotbalistul a încercat să își clarifice poziția prin postări pe Instagram, publicând fotografii cu el și Ghost și subliniind că scopul său este doar să își recupereze câinele. Însă majoritatea reacțiilor fanilor sunt negative. În centrul dezbaterii se află atât modul în care animalul a fost adus în Germania, cât și presupusa lipsă de responsabilitate a fotbalistului față de câine.

Acuzații din partea îngrijitoarei câinelui

Dresoarea implicată a declarat anterior că Sylla nu a mai răspuns solicitărilor și că a întrerupt legătura, motiv pentru care Ghost a ajuns la adăpost. În plus, presa a relatat că Sylla nu ar fi notificat autoritățile pentru importul câinelui, iar acesta nu avea vaccinurile necesare și nici certificatul de competență pentru rase periculoase, documente obligatorii conform legislației germane.

În replică, avocatul lui Sylla a subliniat că animalul nu a fost abandonat, ci că situația a fost creată de dresoare, care ar fi încercat să revendice ilegal câinele. Bourkab a anunțat că se vor folosi toate mijloacele legale atât în Franța, cât și internațional, pentru a proteja drepturile și reputația lui Sylla și a familiei sale.