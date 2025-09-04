Criza vârstei de mijloc la câini și pisici: 5 semne care îți arată că animalul tău se confruntă cu asta

Ai auzit de criza vârstei de mijloc la oameni, dar știai că și animalele noastre de companie pot trece prin așa ceva? Pe măsură ce pisicile și câinii ajung la vârsta de mijloc, ei pot începe să arate semne de îmbătrânire, printre care schimbări de comportament, mobilitate redusă și chiar modificări ale apetitului.

Dr. Kelly Fishman, medic veterinar specialist în medicină sportivă și reabilitare, și fondatoare a Strut Animal Mobility Specialists, a discutat recent despre semnele crizei vârstei mijlocii la animalele de companie și despre strategiile prin care le putem ajuta, notează GBH.

Ce înseamnă o „criză a vârstei de mijloca” pentru un câine sau o pisică

Dr. Fishman descrie vârsta de mijloc ca fiind momentul în care un câine sau o pisică ajunge la echivalentul vârstei umane de 50 de ani.

„Rasele mici de câini, sub 22 kg, precum bulldogii francezi sau ogarii miniaturali, ating vârsta de mijloc la aproximativ 10 ani,” spune ea. „Pe de altă parte, pisicile și câinii de talie mare, peste 22 kg, cum ar fi Labradorii sau Great Dane-ii, ajung la această etapă pe la 7 ani.”

Simptomele unei crize de vârstă mijlocie pot include luare în greutate din cauza încetinirii metabolismului, înrăutățirea vederii și opacizarea ochilor, auzul mai slab și dificultatea de a-și menține masa musculară.

Există și schimbări mentale în timpul acestei perioade?

„Uneori apar mici modificări de comportament,” explică Fishman. „Sunt mai puțin jucăuși, dorm mai mult, încetinesc la plimbări, se retrag din preajma familiei sau a altor animale și pot cere mai multă sau mai puțină atenție decât de obicei.”

Potrivit medicului, cel mai important lucru este să observi aceste diferențe și să înțelegi ce poți face pentru a le oferi cei mai buni ani din viața lor.

Ce pot face stăpânii dacă observă semne de îmbătrânire

Exercițiile fizice sunt benefice pentru câini și pisici nu doar pentru a-și menține forma fizică, ci și pentru a preveni demența și declinul cognitiv.

„Este extrem de util să facem exerciții cu câinii care suferă de artrită,” spune Fishman. „Nu trebuie să-i forțezi prea mult, dar să-i menții activi și în mișcare este esențial.”

Ea adaugă că este normal ca animalele să ia în greutate pe măsură ce îmbătrânesc, deoarece metabolismul lor încetinește, iar mișcarea le ajută să mențină o greutate optimă.

Cum stăm cu dieta și suplimentele

Fishman consideră că suplimentele sunt de mare ajutor. „În primul rând, suplimentele pentru articulații – toată lumea ar trebui să le folosească,” spune ea. „Problema este că în magazinele de specialitate ești copleșit de o multitudine de opțiuni.”

Recomandările pentru animalele de companie mai în vârstă (atât câini, cât și pisici) includ colagenul nedeteriorat de tip 2, probioticele și acizii grași Omega-3 – cum ar fi uleiul de pește și midia cu buza verde.

„De asemenea, pe măsură ce îmbătrânesc, pierd masă musculară, exact ca și noi,” adaugă Fishman. „De aceea, eu le recomand și un supliment cu Fortetropin, care a fost dovedit științific, prin multiple studii, că ajută la dezvoltarea masei musculare și previne pierderea ei odată cu înaintarea în vârstă.”

