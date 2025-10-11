Cum ne-am împrietenit cu animalele? Iată o scurtă, dar cuprinzătoare istorie a animalelor de companie

Istoria animalelor de companie este, așa cum ne putem imagina, în strânsă legătură cu evoluția noastră ca specie. Relația dintre om și animal datează din timpuri preistorice, dar s-a schimbat foarte mult odată cu apariția civilizațiilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primele animale care au devenit companionii noștri au fost câinii și pisicile, notează Europets.

Câinii au fost primii, acum circa 11.000 de ani. Apoi, acum aproximativ 9.000 de ani, pisicile au intrat în viața noastră. Au urmat și alte specii, dar aceste două ființe blănoase au continuat să rămâne cei mai apropiați prieteni ai noștri din regnul animal.

Animalele de companie în civilizațiile antice

Știm foarte bine cum în Egiptul antic, pisicile erau venerate. Aveau o importanță mult mai mare decât rolul lor de a ține populațiile de rozătoare sub control. Totodată, romanii și grecii antici aveau o afinitate pentru numeroase specii de păsări.

Animalele de companie au avut priză la oameni și în estul Asiei. În China, câinii erau foarte populari, mai ales printre nobili. Asiaticii au fost printre primii care au folosit reproducerea selectivă și astfel, au apărut câini mici, precum pechinezii. De asemenea, chinezii au fost renumiți și pentru crearea unor specii de pește, cel mai cunoscut fiind peștele auriu.

Dar romanii au fost primii care au ținut acvarii, iar deținerea unor pești reprezenta și un simbol al bogăției și statutului social important.

Animalele de companie în Evul Mediu și Renaștere

Și în perioadele medievale și Renaștere, deținerea animalelor de companie indica un anumit statut social. Doar cei mai bogați își permiteau să dețină astfel de animale. Nobilii și persoanele care aveau un anumit statut dețineau, de regulă, câini, păsări și chiar dihori.

Câinii și pisicile au continuat să fie prezente în așezările umane, dar rolul lor era doar utilitar. Câinii erau buni de pază, iar pisicile împiedicau răspândirea necontrolată a șoarecilor și șobolanilor.

Animalele de companie în Iluminism și era industrială

Relația noastră cu animalele a evoluat, iar deținerea animalelor de companie a devenit răspândită și printre persoanele din pătura mijlocie. Erau privite mai bine datorită ideilor filosofice care au schimbat percepția noastră asupra animalelor. Cu alte cuvinte, acestea au devenit mai importante în ochii noștri.

Totodată, reptilele au devenit foarte populare în secolul al XIX-lea, au avut loc progrese semnificative în ceea ce privește reproducerea selectivă a acestor animale.

Epoca modernă și zilele noastre

Prima jumătate a secolului trecut este marcată de cele două războaie mondiale. Chiar și așa, oamenii au început să vadă în animale un prieten de nădejde și un companion. Această relație s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX. În această perioadă, au fost efectuate studii care au arătat beneficiile pe care le are o relație om-animal pentru sănătatea noastră.

În secolul XXI, animalele de companie sunt parte din familia noastră. Astfel, îi tratăm ca atare și le oferim cele mai bune condiții de trai, inclusiv schemă de vaccinare și tratament medical pentru orice afecțiune.

Află mai multe despre această istorie fascinantă a animalelor de companie din videoul de mai jos: