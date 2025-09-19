Cum să câștigi încrederea pisicilor de pe stradă: Trucuri simple pentru a te împlieteni cu ele

Majoritatea iubitorilor de animale nu se pot abține să nu se oprească atunci când văd o pisică pe stradă și să nu o cheme cu celebrul „pspsps”. Deși unele pisici sunt prietenoase și răspund chemării, altele sunt fricoase sau nu dunt sociale, așa că durează mai mult timp să le fie câștigată încrederea.

Descoperă dacă pisica aparține cuiva sau locuiește pe stradă

Unele pisici sunt lăsate de către stăpâni să iasă din casă și să se plimbe prin vecini în timpul zilei. Aceste feline sunt ușor de recunoscut pentru că au o zgardă, par îngrijite și nu sunt văzute seara pe afară, notează The Animal Rescue Site.

În schimb, pisicile fără stăpân pot fi zărite în orice moment al zilei și sunt de cele mai multe ori prietenoase, ele fiind obișnuite cu interacțiunile umane. Cu toate acestea, o pisică a străzii poate fi mai puțin încrezătoare în oameni, însă depinde mult de viața ei și cât a suferit. O felină care locuiește afară este de obicei mai slabă și preferă să se plimbe singură.

Există și pisici sălbatice, care nu se simt confortabil în prezența oamenilor și sunt predispuse la un comportament agresiv. Este mai dificil să le capeți încrederea pentru că sunt defensive în majoritatea timpului.

Abordează orice interacțiune cu calm

După ce ai determinat ce fel de pisică ai lângă tine, nu te grăbi să inițiezi o interacțiune. Oferă-i felinei timp să vină la tine și să-și formeze o părere despre tine. Vorbește cu pisica de la distanță pe un ton calm în timp ce te lași pe vine, pentru a nu o speria cu mișcări prea bruște. Faptul că vă aflați la același nivel o poate liniști, mai ales dacă se confruntă cu probleme de sănătate sau anumite traume.

Folosește mâncarea pe post de momeală

Dacă dorești ca pisica să prindă încredere completă în tine, nu ezita să o ademenești cu mâncare. Pisica te va vedea ca pe sursa de unde primește hrană și se va apropia ușor, pentru a primi ceea ce își dorește. Alături de mâncare, lasă și un bol cu apă pentru hidratare. În timp ce mănâncă, oferă-i spațiu pisicii pentru a nu o face să se simtă intimidată sau în pericol.

Oferă-i mângâiere și poate un adăpost

După ce felina te va vedea ca o persoană de încredere, aceasta va iniția un contact și te va lăsa să o mângâi. Pentru siguranță, lasă o mână întinsă spre ea pentru a fi mirosită, la o distanță considerabilă în caz că pisica vrea să fugă. Dacă aceste interacțiuni au loc zilnic, atunci pisica capătă încredere în tine și poți să-i oferi cu timpul un adăpost.

În cazul în care decizi să adopți o pisică de pe stradă, mai întâi trebuie controlată de un medic veterinar pentru a verifica dacă este bolnavă sau are paraziți interni sau externi. Medicul se va ocupa apoi de microcipare, deparazitare și eventual sterilizare, în funcție de vârsta animalului.

