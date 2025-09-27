Cum te ține minte pisica? Un nou studiu demonstrează cât de puternic este atașamentul pisicii față de tine

Te-ai întrebat vreodată cum te poate recunoaște pisica ta dintre mai mulți oameni? Un nou studiu publicat în PLOS One arată că felina este capabilă să facă diferențe între oameni, dar nu așa cum te-ai aștepta, notează Science Alert.

Pisicile au mirosul foarte dezvoltat

Studiile anterioare au arătat că numai 54% dintre pisici pot recunoaște oamenii după figură. Dar noua cercetare a specialiștilor japonezi de la Universitatea Tokyo arată că pisica ta te recunoaște după miros.

Această abilitate a felinelor nu a fost studiată până acum în detaliu. Poate indica un nou nivel al relației complexe dintre pisică și om. De asemenea, tot prin miros, pisicile identifică alte pisici din grupul lor.

Cum a fost făcut studiul?

Echipa de cercetători condusă de Yutaro Miyairi a investigat capacitatea a 30 de pisici de a face diferența între protectorul lor și o persoană necunoscută. Felinele au fost nevoite să se folosească numai de miros.

Specialiștii au prezentat pisicilor tuburi de plastic ce conțineau mostre de vată de pe pielea persoanelor. Ca eșantion de control, cercetătorii au prezentat și tuburi de plastic goale.

Pisicile participante la studiu au mirosit mai mult mostrele de la persoana necunoscută comparativ cu mirosul stăpânilor sau tuburile goale.

Un timp mai scurt de mirosit sugerează că pisicile au recunoscut imediat mirosul și au trecut mai departe. Atunci când au ajuns la mirosul persoanei necunoscute, felinele și-au folosit mai mult acest simț pentru a aduna mai multe informații.

Același tipar a fost observat și în alte studii, unde puii de pisică au adulmecat mai mult timp mirosul de pisici necunoscute decât cel al mamei lor. Noul studiu indică faptul că și noi facem parte din cercul social al pisicilor.

Creierul și nasul

Pe lângă această descoperire, studiul a arătat și că pisicile au tendința să miroasă ceva cunoscut cu nara stângă. Mirosurile necunoscute au fost deseori adulmecate cu cealaltă nară. Dar atunci când pisicile au devenit familiarizate cu noul miros, au schimbat nările și au început să miroasă cu stânga.

Este o descoperire bizară, dar este ceva ce a fost observat și la câini. Cercetările sugerează că preferința nării are legătură cu procesarea informațiilor noi folosind emisfera dreaptă. Emisfera stângă este folosită pentru procesarea informațiilor deja cunoscute.

De ce mirosul?

Spre deosebire de oameni, pisicile folosesc mai mult mirosul pentru a aduna informații din mediul înconjurător și pentru a comunica.

O metodă de comunicare este cea de schimb al mirosurilor, atunci când pisicile își ating obrazul de obiecte sau de alte vietăți. Aceste zone, acolo unde se află și mustățile, au glande care produc feromonii faciali.

Mirosurile cunoscute aduc pisicilor liniște și le reduce nivelul de anxietate, creând sentimentul siguranței. Dacă vezi că pisica ta este rece cu tine după ce te întorci din vacanță, este posibil să vii cu multe mirosuri necunoscute. Dar după ce faci un duș și folosești produsele de igienă cunoscute, te îmbraci cu hainele tale de acasă, lucrurile se vor schimba rapid.

Concluzii

Cu ajutorul simțului de miros, pisicile culeg multe informații din mediul înconjurător. Așadar, le vin foarte ușor să ne recunoască după ce ne adulmecă. În schimb, văzul nu este atât de bine dezvoltat, distingând cel mai bine albastrul și verdele și mai puțin roșul și portocaliul.

În videoul de mai jos, poți afla alte amănunte interesante despre cât de bine este dezvoltat mirosul la micile feline: