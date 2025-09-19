Cel mai nou studiu dezvăluie de ce mănâncă pisicile iarbă, de fapt. Obiceiul ciudat care a intrigat oamenii de știință zeci de ani își găsește acum explicația într-o descoperire surprinzătoare

Pisicile sunt misterioase, cu un comportament care, de multe ori, ne uimește sau chiar ne lasă fără explicație. Printre acestea, unul dintre cele mai bizare este consumul de iarbă. Mulți stăpâni observă că, imediat după ce mănâncă plante verzi, felinele lor vomită. Totuși, de ce continuă acest obicei alimentar? Oamenii de știință au încercat să răspundă la această întrebare de zeci de ani, iar cele mai recente studii aduc o ipoteză fascinantă.

Ipoteza clasică: paraziți și bile de păr

Până acum, cele mai răspândite teorii susțineau că pisicile mănâncă iarbă ca să scape de paraziții intestinali sau pentru a elimina bilele de păr. Acestea din urmă se formează pentru că felinele înghit o cantitate mare de blană în timpul toaletării. Dacă ghemotoacele de păr devin prea mari, pot bloca digestia, fiind adesea eliminate prin vărsături. Totuși, dovezile științifice directe pentru aceste ipoteze au lipsit.

Noul studiu: iarba ca un „instrument natural” împotriva ghemotoacelor

Un studiu publicat recent în Journal of Veterinary Behavior propune o perspectivă complet diferită. Nicole Hughes, biolog fitoterapeutic la Universitatea High Point, și echipa sa au analizat structura plantelor pe care pisicile le consumă. Rezultatele au arătat că speciile preferate de feline au margini zimțate și proiecții asemănătoare unor țepi microscopici, numite tricomi.

Aceste microstructuri au dimensiunea perfectă pentru a se agăța de firele de blană înghițite, funcționând ca niște cârlige minuscule. În acest fel, iarba ar putea ajuta pisicile să elimine mai ușor bilele de păr, notează Science.

Cum au fost descoperite aceste microstructuri

Pentru a dovedi teoria, Hughes și colega sa, Kara Bensel, au colectat ghemotoace de păr de la pisici domestice și le-au analizat la microscopul electronic. Înainte, bucăți din aceste bile de păr au fost acoperite cu aur pentru a putea fi scanate cu precizie. Rezultatul a confirmat ipoteza: fibrele vegetale erau prinse între firele de păr, exact ca niște cârlige.

„Era ca și cum priveam niște unelte de scos părul din scurgerea chiuvetei”, a declarat Hughes, explicând asemănarea dintre iarba pisicilor și spiralele din plastic folosite la curățarea conductelor.

Unii cercetători credeau că pisicile consumă plante pentru a scăpa de paraziți precum limbricii sau tenia. Însă studiul arată că acești paraziți sunt mult mai mari decât structurile vegetale microscopice, deci prea voluminoși pentru a fi afectați. Prin urmare, această ipoteză e mai puțin credibilă.

Ce fel de plante aleg pisicile

Analiza genetică realizată de Megan Rudock Bowman, genetician la Universitatea High Point, a arătat că majoritatea plantelor găsite în bilele de păr proveneau din ierburi de curte sau din plante de apartament. Toate au suprafețe aspre, care să agațe blana. Această constatare sugerează că pisicile nu aleg la întâmplare plantele, ci le preferă pe cele cu structura potrivită.

O moștenire evolutivă sau o strategie instinctivă?

Benjamin Hart, profesor emerit de la Universitatea din California recunoaște valoarea studiului, dar consideră că acesta nu dovedește în totalitate motivul real pentru care pisicile mănâncă iarbă. El susține că acest comportament ar putea fi o moștenire evolutivă de la strămoșii sălbatici ai felinelor, care foloseau plantele pentru expulzarea paraziților. Astfel, deși pisicile domestice nu mai au aceeași nevoie, instinctul a rămas „programat” în comportamentul lor.