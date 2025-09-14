VIDEO | Cea mai periculoasă pisică din lume este înșelător de drăguță. Povestea Gaiei, felina cu picioare negre care fascinează și alarmează deopotrivă

La prima vedere, Gaia este o pisicuță inofensivă, cu ochi mari și expresivi, dar aparențele înșală. Gaia e o pisică cu picioare negre (Felis nigripes), o specie considerată „cea mai periculoasă din lume”. Aceste feline au o rată de succes impresionantă la vânătoare – aproximativ 60% dintre tentativele lor se încheie cu o pradă capturată, performanță cu mult peste media altor prădători. Totuși, Gaia cântărește mai puțin de 2,5 kilograme, făcând contrastul dintre aspectul ei delicat și abilitățile sale letale cu atât mai fascinant, scrie 10news.

Gaia a ajuns la Grădina Zoologică Hogle din Salt Lake City, Utah, la doar opt luni, provenind din Centrul pentru Faună Sălbatică Fossil Rim din Texas. Transferul a avut loc în cadrul unui program de reproducere coordonat de Consorțiul Pisicilor cu Picioare Negre, menit să asigure supraviețuirea acestei specii vulnerabile pe termen lung.

O specie mică, dar extrem de eficientă

Deși sunt unele dintre cele mai mici feline sălbatice din lume, pisicile cu picioare negre sunt prădători redutabili. În sălbăticie, acestea pot parcurge distanțe impresionante într-o singură noapte și vânează prăzi variate, de la rozătoare la păsări. Spre deosebire de pisica domestică, eficiența lor de vânătoare este remarcabilă, motiv pentru care au câștigat reputația de „super-predatori în miniatură”.

Situația pisicilor cu picioare negre e critică în sălbăticie

Originare din sudul Africii, aceste pisici sunt listate ca specie vulnerabilă pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Se estimează că mai trăiesc mai puțin de 10.000 de exemplare în libertate. Principalele amenințări vin din partea oamenilor: pierderea habitatului prin extinderea așezărilor, otrăvirea indirectă (în special prin campaniile fermierilor de eradicare a altor prădători), dar și concurența cu animalele mai mari. În plus, resursele de hrană scad constant.

Sunt greu de observat și de studiat

Un alt motiv pentru care pisicile cu picioare negre sunt atât de puțin cunoscute este discreția lor naturală. Sunt mici, nocturne și evită contactul cu oamenii, fiind extrem de greu de monitorizat în sălbăticie. Tocmai din această cauză, au primit mai puțină atenție din partea specialiștilor și a vizitatorilor de grădini zoologice, fiind adesea eclipsate de animale mai mari și spectaculoase.

„Chiar dacă arată ca niște pisici de casă, cu siguranță nu sunt”, a declarat Amanda Collins, șefa adjunctă a programului Consorțiului pentru pisici cu picioare negre, pentru The Washington Post. „Nu sunt foarte drăgălașe sau afectuoase sau ceva de genul acesta față de noi, ci sunt animale foarte sălbatice”, a completat aceasta.

Pe lângă pericolele externe, această specie se confruntă și cu o problemă medicală gravă: amiloidoza AA. Această boală genetică presupune depuneri anormale de proteine în organe și duce adesea la insuficiență renală fatală. În captivitate, amiloidoza este una dintre principalele cauze de mortalitate pentru pisicile cu picioare negre, reducând drastic speranța lor de viață.

În prezent există doar aproximativ 30 de pisici cu picioare negre în grădinile zoologice acreditate din lume. Fiecare exemplar, precum Gaia, joacă un rol crucial în programele de reproducere menite să mențină diversitatea genetică a speciei.