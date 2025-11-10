Cușca de transport este un element care nu trebuie să le lipsească deținătorilor de animale de companie, dar mai ales celor care au câini. Aceasta este utilă pentru transportul în siguranță al patrupedelor, dar mai poate avea și alte întrebuințări extrem de folositoare, a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, instructorul canin Mihai Nae, care a prezentat și câteva sfaturi utile pentru o bună adaptare a câinelui la cușca de transport.

Obligatorie prin lege, la transport

Orice deținător de câini care dorește să transporte patrupedul cu un autovehicul trebuie să știe că este obligat prin lege să ducă animalul pe bancheta din spate. Blănosul trebuie să fie asigurat fie cu centuri speciale, fie într-o cușcă de transport. Nerespectarea acestei reguli poate atrage șoferului o amendă de până la 4.050 de lei.

Ameliorează anxietatea de separare

Dincolo de utilitatea ei în timpul transportării câinelui, cușca de transport îl poate ajuta pe acesta și în interiorul locuinței. Ea poate funcționa ca spațiu personal al câinelui, dacă în interior vor fi plasate o păturică preferată sau o jucărie pe care patrupedul o agreează, devenind locul în care se simte în siguranță. În acest fel, se va refugia acolo ori de câte ori își dorește să se odihnească, să fie liniștit sau să se relaxeze și va trece mai ușor peste momentele de anxietate, în care deținătorul a părăsit locuința pentru o perioadă de timp.

Ajutor în a învăța să-și facă nevoile afară

Totodată, cușca de transport este utilă în poate cea mai dificilă misiune – aceea de a ne obișnui patrupedul să-și facă nevoile afară. Sfatul instructorului canin este să ținem cățelul în cușca de transport până în momentul în care suntem pregătiți să îl scoatem afară, ieșirea să se facă direct și ulterior, să-l recompensăm pentru realizare atât cu recompense, cât și cu joacă și atenție.

Limitează comportamentele distructive

Cușca de transport mai poate funcționa și ca o descurajare a cățelului de a dezvolta comportamente distructive. În primele luni de viață, patrupedele explorează locuința. Mai ales în momentele în care sunt lăsați singuri, cățeii pot dobândi obiceiuri distructive, în încercarea de a alunga plictiseala. Lăsați în cușca de transport pentru perioade scurte, cu o jucărie preferată și cu o păturică, ei vor învăța să se concentreze asupra obiectelor care le sunt lăsate la îndemână.

Obișnuirea cățelului cu cușca de transport

Este important ca patrupedul să perceapă cușca de transport ca pe un loc sigur, nicidecum ca pe o pedeapsă. În acest sens, cățelul trebuie obișnuit treptat să stea în interior. Pentru a considera că spațiul îi aparține, în interior se pot pune păturica preferată și/sau jucării. Iar la fiecare intrare în cușcă, blănosul trebuie recompensat și felicitat. Apoi, treptat, timpul pe care îl petrece în cușcă poate fi mărit. De asemenea, atunci când vreți să porniți la drum, începeți mai întâi cu distanțe scurte, pe care le puteți crește, de asemenea, treptat.